Grande ABC cria 2.000 vagas de emprego em maio

O Grande ABC gerou 2.000 vagas de trabalho com carteira assinada em maio. Foram 40.776 contratações e 38.776 demissões. Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apurado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Desde o início do ano são 24.414 novos postos de trabalho e, no acumulado de 12 meses (junho de 2024 a maio de 2025), 24.414 vagas formais nas sete cidades.

Em maio, cinco municípios da região registram saldo positivo: Santo André (855), São Caetano (678), Mauá (354), São Bernardo (80) e Ribeirão Pires (80). Por outro lado, Diadema (-2), e Rio Grande da Serra (-45) fecharam o mês com mais cortes do que admissões.

Dados organizados pela Agência de Desenvolvimento do Econômico do Grande ABC mostram que todos os sete municípios acumulam saldo positivo na soma dos cinco primeiros meses do ano. Sendo Santo André o que apresentou o melhor resultado, com 4.531 vagas criadas. Na sequência aparecem São Bernardo (3.804), Mauá (2.301), Diadema (1.964), São Caetano (1.372), Ribeirão Pires (551) e Rio Grande da Serra (33).

Na divisão por sexo, verifica-se que, no mês passado, o saldo entre as mulheres (1.650) superou o dos homens (350). Em relação ao grau de instrução, o resultado em maio demonstrou predomínio de vagas para pessoas com o nível médio completo (2.452). Os jovens conquistaram a maioria dos cargos, com 1.316 vagas para quem tem de 18 a 24 anos.

O setor com melhor saldo em maio foi o de serviços, com 1.577 postos, seguido pelo comércio (374), construção (89) e agropecuária (10). Por outro lado, a indústria fechou o mês com déficit de 50 postos.