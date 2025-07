Dinenno anota três e São Paulo goleia time sub-20 em jogo-treino no CT da Barra Funda

O argentino Dinenno pode ser a opção que o São Paulo busca para melhorar sua produção ofensiva, sobretudo no Brasileirão, onde anotou somente 10 vezes e tem um dos piores ataques. Nesta sexta-feira, o centroavante marcou três vezes em goleada do time principal sobre o sub-20, por 6 a 0, em jogo-treino realizado no CT da Barra Funda.

Buscando uma formação ideal para a volta da competição nacional, na qual o São Paulo visita o Flamengo no dia 12 de julho, em sua estreia oficial, o técnico Hérnan Crespo usou duas escalações no jogo-treino desta sexta.

Mesmo contando com o meia-atacante Lucas Moura e o atacante Ferreirinha para a sequência da temporada, o técnico argentino não utilizou a dupla, que trabalhou com bola, mas apenas aprimorando o físico.

Sem Calleri, afastado até o ano que vem após cirurgia no joelho, o recém-contratado Dinenno briga pela posição de centroavante com André Silva e, a depender do treino desta sexta, sai em vantagem.

Foram três gols anotados pelo ex-jogador do Cruzeiro, que espera brilhar no clube do MorumBis - foi contratado somente até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais um ano. Os outros gols foram de Alisson (fez dois) e o outro pelo também volante Marcos Antonio, de contrato renovado.

Precisando melhorar seu rendimento no Brasileirão, onde está somente um ponto na frente da zona de rebaixamento, o São Paulo terá seus dois próximos jogo fora de CSA. Além do Flamengo, dia 12 de julho (16h30), no Maracanã, a equipe também visita o Red Bull Bragantino, no dia 16 (21h30), no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.