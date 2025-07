Cinema de Mauá presenteia fãs com brindes colecionáveis nas pré-estreias de 'Superman'

Para celebrar a chegada de um dos lançamentos mais esperados do ano, o Cine Araújo do Plaza Shopping Mauá irá distribuir brindes colecionáveis nas sessões de pré-estreias do filme Superman, que acontecem nos dias 8 e 9 de julho. Os 100 primeiros espectadores de cada dia, posicionados na fila das salas, receberão postais temáticos inspirados no herói.

A ação é válida em sessões selecionadas e os brindes serão distribuídos por ordem de chegada, sujeitos à disponibilidade de cada unidade conforme estoque. A iniciativa acompanha a tendência de tornar a ida ao cinema ainda mais especial, oferecendo experiências imersivas e itens exclusivos que conectam o público ao universo dos filmes.

Sobre o filme

Dirigido por James Gunn, o novo longa apresenta uma releitura do clássico herói da DC Comics. A história acompanha a trajetória de Superman, interpretado por David Corenswet, enquanto tenta conciliar sua herança kryptoniana com a vida humana como Clark Kent, criado na cidade de Smallville. O filme reúne personagens tradicionais do universo do herói, como Lex Luthor, Lois Lane, Mulher-Gavião e Lanterna Verde.

O enredo coloca o protagonista diante de uma sociedade que passa a questionar seus valores de justiça, verdade e esperança, em meio a desafios contemporâneos e dilemas internos. A proposta do diretor é apresentar um Superman mais humano, que busca seu lugar em um mundo em constante transformação.

A estreia oficial está marcada para o dia 10 de julho, com sessões antecipadas acontecendo em datas selecionadas. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site e aplicativo da Ingresso.com, além das bilheteiras e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo. Para conferir detalhes sobre promoções, acesse o site do Cine Araújo e selecione a seção de promoções.