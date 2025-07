Casa de filha que matou a mãe é pichada em Santo André

A residência onde Fernanda Soares da Cunha, 52 anos, foi assassinada pela própria filha, em Santo André, amanheceu pichada nesta sexta-feira (4). Frases como “Justiça”, “Mãe, amor incondicional”, “Cadê a justiça?” e “Filha ingrata assassina” foram escritas nos muros e portão da casa onde as duas moravam, localizada na Rua da Gávea, bairro Vila Linda.

O ato de vandalismo ocorreu três dias após o crime que comoveu moradores do Grande ABC. Segundo relatos de vizinhos e comerciantes, que preferiram não se identificar, as pichações foram feitas em protesto contra a decisão judicial que concedeu liberdade provisória a Tatila Maria Schiavon Cunha, 33, filha da vítima e autora que confessou o homicídio. A soltura foi confirmada nesta quarta (2) durante audiência de custódia no Fórum da cidade.

Ainda de acordo com moradores, o responsável pelas inscrições errou o alvo inicialmente e pichou por engano a casa vizinha. A situação gerou revolta e prejuízo aos moradores afetados, que tiveram de arcar com os custos de pintura e mão de obra para restaurar a fachada.

O crime

O assassinato ocorreu na noite de terça-feira (1º), durante uma discussão entre mãe e filha. Tatila teria estrangulado Fernanda dentro da casa onde moravam. Segundo a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência e enviou duas viaturas ao endereço. Ao chegarem, os agentes encontraram a vítima desacordada no chão da residência.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e, após avaliação do médico de plantão, o óbito foi constatado. A suspeita é de homicídio por estrangulamento. Uma perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local. A filha foi encaminhada inicialmente ao 6º Distrito Policial e, posteriormente, o caso foi transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde a Polícia Civil investiga o caso.

