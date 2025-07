Justiça libera filha que matou a mãe em Santo André

A Justiça concedeu liberdade provisória a Talita Maria Schiavon Cunha, 33 anos, presa em flagrante por matar a própria mãe, Fernanda Soares da Cunha, de 52, nesta terça-feira (1°) em Santo André. A decisão foi tomada nesta quarta (2) durante audiência de custódia no Fórum da cidade.

Apesar de reconhecer a gravidade do crime e entender que não havia ilegalidade na prisão, a Justiça aplicou a Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a conversão da prisão em flagrante para preventiva só pode ocorrer mediante pedido do Ministério Público ou da autoridade policial, o que não teria acontecido neste caso. Assim, a magistrada determinou a soltura de Talita com o cumprimento de medidas cautelares, como comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado.

O crime aconteceu na noite de segunda-feira (1º), na Rua da Gávea, no bairro Vila Linda. Talita confessou ter matado a mãe após um desentendimento dentro de casa. A Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou a suspeita em frente à residência, onde ela própria relatou que havia cometido o crime. O corpo de Fernanda foi localizado na cozinha.

A Polícia Civil requisitou exames periciais e segue investigando o caso.

