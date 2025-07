Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 4 de julho de 2025

Nossa Saúde Mental

‘Emendas de Alex devem assegurar rede de cuidados a 50 mil autistas’ (Política, dia 29). A campanha Nossa Saúde Mental, promovida pelo Diário, trouxe como destaque emendas de Alex. A região agradece a sensibilidade e atenção do parlamentar. Política se faz com diálogo e empatia, construindo uma saúde pública voltada à prevenção, terapias humanizadas e, sobretudo, com a identificação de 50 mil autistas na região com o uso do cordão de girassol, integrando a rede pública de forma digital em tempo real. O ineditismo do programa nos leva ao entendimento de que é possível fazer mais com menos, desde que haja planejamento, transparência e vontade política – frase do Sr. Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André na sua coluna aos domingos no nosso jornal. Por outro lado, na minha modesta opinião, não vejo o engajamento dos demais deputados federais da região, até porque estamos no início deste projeto tão nobre. A próxima etapa seria adequar e preparar a rede hospitalar para o atendimento humanizado, levando dignidade às famílias. Novos desafios virão, com novas propostas de acolhimento, usando a tecnologia ao nosso favor. Inclusão já. Parabéns aos envolvidos.

Ronaldo Duran

Santo André

Emprego – 1

‘Grande ABC cria 2.000 vagas de emprego em maio’ (Economia, dia 1º). O governo comemora a queda no nível do desemprego. Também pudera, o Brasil tem cerca de 95 milhões de pessoas recebendo benefícios do governo federal, quase a metade (47%) dos 207 milhões de habitantes. Mas os problemas no Brasil não param por aí. Todos querem ganhar. O Executivo, por meio dos gastos em bondades, visando às próximas eleições. O Legislativo, nas emendas parlamentares distribuindo benesses e no aumento do número de deputados. No Judiciário, uma desembargadora paulista recebeu R$ 678 mil líquidos em um mês. Será mesmo que há motivos para comemorar? Esse é um País onde poucos são os escolhidos.

Izabel Avallone

Capital

Emprego – 2

Se no trimestre terminado em abril o índice de desemprego estava em 6,6%, como divulga o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no trimestre terminado em maio, num nível menor, fica em 6,2%. É o mais baixo índice medido pelo IBGE desde 2012. O total de trabalhadores com carteira assinada é de 39,8 milhões, ou 0,5% à mais do que de abril. E a população ocupada é de 103,9 milhões de pessoas. Já o salário médio neste trimestre encerrado em maio ficou em R$ 3.457. É bom lembrar que esse índice de desemprego de 6,2% ainda é alto. Em condições de comemorar, o ideal para o País será quando chegarmos a 3,5%. Para tal, precisamos de um governo que respeite o equilíbrio fiscal, apresente superávit nas contas públicas e faça mais investimentos, com consequente PIB (Produto Interno Bruto) robusto. Somente assim teremos justiça social.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Redes sociais

O STF (Supremo Tribunal Federal) mais uma vez sai da casinha e legisla um assunto exclusivo do parlamento. Agora as plataformas digitais serão responsabilizadas, mesmo sem judicialização, por publicações que configurem crimes contra a democracia, o estado democrático de direito, racismo, terrorismo, discriminação racial, religiosa, pornografia infantil, estímulo ao suicídio etc. Todos estes crimes já são tipificados em nossas leis e, se alguém infringir este dispositivo legal, que pague judicialmente por isso. Liberdade de expressão e pensamento é um dos principais pilares da democracia. O que seria crime contra a democracia ou estado democrático de direito, por exemplo? Isso é muito subjetivo e, qual será o órgão fiscalizador? Não favorecerá o governo de plantão, seja lá qual for? Só para ilustrar, na Venezuela uma jovem de 25 anos foi condenada a 10 anos de prisão por incitação ao ódio e crime contra a democracia porque escreveu em sua rede, para uma militante de Maduro: “É ruim uma pessoa depender de uma bolsa.” Isso foi um ataque a democracia venezuelana? Criticar governo ou político é crime? O ‘Perdeu, Mané’ também seria um desses terríveis ataques a democracia? Em nenhum lugar do planeta o Judiciário regulamentou as redes sociais. Mais uma jabuticaba.

Mauri Fontes

Santo André