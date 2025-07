São Bernardo cria 3.804 vagas e avança como polo de empregos

São Bernardo criou 3.804 vagas de trabalho com carteira assinada nos cinco primeiros meses de 2025, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados pelo Ministério do Trabalho. O resultado coloca o município na 12ª posição entre as cidades paulistas que mais geraram postos formais no período.



O setor de serviços foi o principal responsável pelo saldo positivo, concentrando 2.926 contratações. Comércio, logística, saúde, tecnologia e atendimento puxaram as novas admissões.



A cidade também realizou em junho o maior Feirão de Empregos do ABC, com mais de 7 mil vagas ofertadas por 51 empresas no Ginásio Poliesportivo Adib Moyses Dib.



Além de grandes eventos, São Bernardo mantém uma estrutura fixa de intermediação de mão de obra por meio da CTR (Central de Trabalho e Renda), que oferece vagas, habilita o seguro-desemprego e faz orientação profissional. Para a próxima semana, a CTR disponibiliza 127 oportunidades em diferentes áreas, como construção civil, elétrica, mecânica e engenharia.

As vagas podem ser consultadas de forma presencial ou online no site da Prefeitura: Central de Trabalho e Renda.