Ribeirão Pires Um salvo-conduto. Tempo ditatorial. Tempo de sofrimento...

Já ouviram falar em “salvo-conduto”? Perguntem para seus avós. Eles lembrarão dos tempos difíceis da guerra, quando para ir de um local para o outro era preciso apresentar um documento com seus dados pessoais, foto 3x4 e a assinatura do delegado de polícia.

Dona Angela Botacin, residente em Ribeirão Pires, teve que ir a Santo André para obter o seu “salvo-conduto”. Era 1944. A Segunda Grande Guerra Mundial terminaria no ano seguinte, e até lá ninguém tinha liberdade para nada.

A guerra terminou. A vida continuou na pacata Ribeirão Pires, então distrito de Santo André. Graças aos novos tempos que vieram, a cidade pode se organizar e lutar para virar município. Os horrores da guerra, no entanto, quem esqueceria?

TEMPO DE GUERRA. Em 1944, um documento imprescindível, com foto 3x4, carimbo, observações e a assinatura do delegado

Neste sábado, dia 5 de julho, o Círculo Italiano de Riacho Grande, em São Bernardo, promove o 16º Encontro de Corais em Língua Italiana – vejam o programa.

Há várias edições, Memória tem publicado fotos dos corais participantes, entre os quais o que motivou o encontro, o Bicchieri D’Oro. Mas, quem são esses coralistas?

São moradores da cidade, vários dos quais trazem nomes de antigos imigrantes que povoaram São Bernardo.

Pedimos ao presidente Marco Antonio da Silva os nomes dos colegas. Ao publicá-los, o Bicchieri d’Oro presta uma homenagem aos antigos desta italianidade tão querida, daqui e de outras paragens que preservam o amor às canções da velha Bota.

São Bernardo canta. Canta, São Bernardo.

Entre baixos, contraltos, sopranos, tenores e a maestra Simone, são os seguintes os integrantes do Coral Bicchieri D’Oro que se apresentarão amanhã na Universidade Federal do ABC, recepcionando os corais de Santo André e São Paulo:

Aguinaldo Tolotti, Aldo Rosa, Ana Helena Aguiar, Ana Maria Valença, Anna Sansoni

Carmela Cecco Porfírio

Damaris Ribeiro A. Scotuzzi

Giordano Zanon, Giselda Aparecida Marangoni Vertematti

Ivete Aparecida Angeli, Ivone Furtado Rosa

Luciano Cidale, Lourdes Gasperini Rodrigues, Lucimara Rosa Cezarino, Luigi Fernando Andrade Scotuzzi

Marcelo Rocco, Marcio Pinotti, Marco Antonio da Silva (Quico), Marinela Masieri, Mima Guarnieri Maschi

Nelo Rosa Sobrinho, Nerino Cuzziol, Neyde Martins

Olga Guazzelli

Roseli Maria Cardoso Souza

Silvia Maria Martil Varella, Simone Strublick

Vinícius de Oliveira Souza

16º Encontro de Corais em Língua Italiana

Quando: amanhã, sábado, dia 5, às 16h.

Local: auditório A001 da Universidade Federal do ABC, campus São Bernardo.

Endereço: Alameda da Universidade, bairro Anchieta.

Realização: Círculo Italiano de Toscana, de Riacho Grande.

Entrada grátis

NOME A NOME. A história de São Bernardo contada pelo Bicchieri D’Oro: aqui, a formação de 2023

Grupo Literatura e Memória do Futebol realiza amanhã, sábado, a partir das 8h30, a sua 176ª reunião.

O novo encontro do Memofut marcará o retorno ao Auditório Armando Nogueira do Museu do Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu.

Ana Paula Fernandes focalizará os cem anos da excursão do Paulistano à Europa (1925-2025), ela que é a responsável pelo Centro Pró-Memória do Clube Atlético Paulistano.

O professor Silvio Issao Myaki discorrerá sobre tema triplo: a história do São Paulo FC, o seu torcedor e a trajetória da torcida Dragões da Real. Ele autografará o livro objeto da apresentação.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 4 de julho de 1975 – Edição 2789

MAUÁ – Câmara Municipal desejava a revisão das divisas com Santo André e lutava por fatia maior do polo petroquímico.

RETORNO – Corinthians de Santo André ensaiava retorno ao futebol e ao velho Estádio Américo Guazzelli.

ITALIANIDADE – Dá Palmeiras na festa italiana: 2 a 0 frente ao Juventus campeão italiano, no Pacaembu, gols de Edu e Fedato.

EM 4 DE JULHO DE...

1890 - Deferida a concessão para o prolongamento, até o Núcleo Colonial de São Bernardo, da linha de bondes que interligava o centro de São Paulo ao Ipiranga, propriedade de Francisco Antonio Souza Paulista e Justo Nogueira de Azambuja.

NOTA DA MEMÓRIA - O prolongamento nunca seria realizado.

1905 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da serra) – Faleceu a octogenária Mariana Antonia da Conceição, a mais antiga e uma das mais estimadas das moradoras de Rio Grande.

Roma, 4 – A estação de radiografia em Coliano começará a funcionar no inverno. No outono, Marconi irá visitá-la.

1940 – Presidente Getúlio Vargas assinava decreto criando uma terceira coletoria para arrecadação das rendas federais em Santo André.

1955 – Santos, 4 – Intervenção do governo federal no movimento grevista. Fechados os sindicatos que reivindicavam o aumento salarial na base de 30%.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário da Ibitinga, elevado a município em 1890, quando se separa de Araraquara; e Tanabi, elevado a município em 1924, quando se separa de São José do Rio Preto.

No Mato Grosso: Campo Novo do Parecis, Campo Verde, Juruena, Matupá, Nova Mutum, Porto Espiridião, São José do Povo e Tapurah.

E mais: Alto Bela Vista e Paial (SC), Curralinho (PA), Iracema do Oeste (PR), Paranaíba (MS), Parecis (RO), Piripiri (PI), Taquari (RS) e Uruaçu (GO).

HOJE

Dia do Operador de Telemarketing

Santa Isabel de Portugal

4 de julho

Nobre, filha do rei, opta pela pobreza voluntária e à caridade.

