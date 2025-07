Maria Bethânia anuncia novas datas para turnê de 60 anos de carreira

Maria Bethânia, uma das maiores vozes da música brasileira, anunciou novas datas para a turnê especial que celebra seus 60 anos de carreira. Após esgotar todas as nove apresentações inicialmente divulgadas, a cantora baiana abrirá mais oportunidades para os fãs acompanharem esse momento histórico nos palcos do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.



Os shows extras acontecerão no Vivo Rio, nos dias 20 e 21 de setembro; no Tokio Marine Hall, em São Paulo, nos dias 18 e 19 de outubro; e em Salvador, no dia 16 de novembro, na icônica Concha Acústica.



A pré-venda exclusiva para clientes cartão Elo será realizada nos dias 8 e 9 de julho, começando às 10h no site Ticketmaster e às 11h nas bilheterias oficiais. Já o público geral poderá garantir seus ingressos a partir do dia 11 de julho, nos mesmos horários. As compras feitas com cartão Elo poderão ser parceladas em até 5x sem juros; para os demais cartões, o parcelamento será de até 3x.



A turnê, apresentada por Elo e realizada pela Live Nation Brasil, promete uma viagem pela obra da artista, revisitando canções que marcaram diferentes gerações.



Confira a lista completa de shows da turnê:



Rio de Janeiro

06/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - ESGOTADO

07/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - ESGOTADO

13/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - ESGOTADO

14/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - ESGOTADO

20/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - SHOW EXTRA

21/09 - Rio de Janeiro|Vivo Rio - SHOW EXTRA



São Paulo

04/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - ESGOTADO

05/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - ESGOTADO

11/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - ESGOTADO

12/10 - São Paulo|Tokio Marine Hall - ESGOTADO

18/10 -São Paulo|Tokio Marine Hall - SHOW EXTRA

19/10 -São Paulo|Tokio Marine Hall - SHOW EXTRA



Salvador

15/11 - Salvador|Concha Acústica - ESGOTADO

16/11 - Salvador|Concha Acústica - SHOW EXTRA