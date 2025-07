Palmeiras x Chelsea no Mundial: veja possíveis times e onde assistir

Uma das partidas mais aguardadas das quartas de final do Mundial de Clubes, entre Palmeiras e Chelsea-ING, acontece na noite desta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília). A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em uma reedição da final do torneio de 2021. O duelo terá transmissão ao vivo de Globo, SporTV, Cazé TV e DAZN.



Na oportunidade, os ingleses levaram a melhor por 2 a 1, com gols de Lukaku e Kai Havertz – Raphael Veiga balançou a rede para os brasileiros. Agora, o fator motivacional faz com que o Alviverde mire a revanche. Muita coisa mudou entre os clubes, e pelo lado alviverde, apenas o goleiro Weverton deve ser o único titular remanescente.



Nas oitavas de final, o Verdão eliminou o Botafogo, em vitória por 1 a 0, com gol de Paulinho na prorrogação. A equipe ainda não perdeu na competição, mas ainda não bateu nenhum clube europeu. O único confronto diante de um time do Velho Continente aconteceu na estreia palmeirense e terminou em um empate sem gols contra o Porto, de Portugal.

Já o Chelsea perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, ainda na fase de grupos, mas chega após uma goleada por 4 a 1 frente ao Benfica-POR, nas oitavas.



A partida também marca o encontro do jovem atacante Estêvão, 17 anos, com o Chelsea. A promessa palmeirense foi vendida ao time londrino ainda em 2024, e sairá do Alviverde ao fim do Mundial de Clubes para iniciar a temporada europeia com os Blues.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: sexta-feira, 4 de julho, às 22h (de Brasília)



- Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos



- Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)



Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira.



Chelsea: Robert Sanchez; Gusto, Chalobah, Levi Colwill e Cucurella; Reece James, Roméo Lavia; Pedro Neto, Enzo Fernandez e Cole Palmer; Liam Delap.

Técnico: Enzo Maresca.

