Palmeiras busca revanche por sonho do Mundial

As quartas de final do Mundial de Clubes prometem pegar fogo nos Estados Unidos, a começar pelo confronto das 22h desta sexta-feira (4), entre Palmeiras e Chelsea, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O jogo será uma reedição da decisão da edição 2021 do torneio, disputada em fevereiro de 2022, devido à pandemia da Covid-19, e que acabou com a vitória inglesa, por 2 a 1, com gols de Lukako e Kai Havertz – Raphael Veiga balançou a rede para os brasileiros. Agora, o fator motivacional faz com que o Alviverde mire a revanche.

Desta vez, os clubes avançaram na competição por caminhos diferentes. O Verdão foi responsável por eliminar o Botafogo na prorrogação nas oitavas de final, com gol de Paulinho. Já os Blues golearam o Benfica, por 4 a 1, com gols de Reece James, Nkunku, Pedro Neto e Kiernan Dewsbury-Hall.

Invicto no torneio, o time de Abel Ferreira não terá o zagueiro e capitão Gustavo Gómez, expulso na última partida. Além disso, o lateral Piquerez, que tomou o segundo amarelo, e o zagueiro Murilo, que se machucou contra o Inter Miami, são desfalques certos.

No Chelsea, atual campeão da Conference League, o treinador Enzo Maresca não terá o volante Moisés Caicedo. Em compensação, Nícolas Jackson está de volta após cumprir suspensão pela expulsão em jogo contra o Flamengo ainda pela fase de grupos.

Quem levar a melhor no duelo entre brasileiros e ingleses terá pela frente nas semifinais o vencedor do confronto entre Fluminense e o Al-Hilal. O jogo entre brasileiros e árabes também ser realizado nesta sexta-feira (4), um pouco mais cedo, às 16h, no Camping World Stadium, localizado na Flórida.

