Em meio a interesse da Mercedes, Verstappen declara 'fidelidade' à Red Bull na Fórmula 1

Alvo de recente polêmica por causa do interesse da Mercedes nesta semana de preparação para a disputa do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, Max Verstappen amenizou o assunto nesta quinta-feira e disse não prever uma saída da Red Bull.

"Eu sempre disse para a equipe que seria o ideal (a permanência) e acho que eles pensam da mesma forma, o fato de eu encerrar a carreira na Fórmula 1 aqui (Red Bull). Acho que seria algo incrível e é isso que ainda estamos tentando alcançar", afirmou o tetracampeão à Sky Sports.

Vencedor das últimas quatro edições de F-1 pela atual escuderia, o holandês viu a sua hegemonia ser interrompida pelo bom desempenho da McLaren. Na classificação do Mundial de pilotos, ele aparece na terceira colocação com 155 pontos, atrás justamente dos dois rivais da equipe Inglesa. Oscar Piastri lidera (216) a classificação e Lando Norris surge no segundo posto (201).

Neste assunto que vem movimentando os bastidores da F-1 sobre o futuro do holandês, Toto Wolff, chefe da Mercedes, chegou a confirmar que existiam conversas sobre uma possível transferência.

Principal piloto da escuderia alemã, o inglês George Russell manifestou sua confiança em permanecer na Mercedes, principalmente após a vitória conquistada no Canadá.

"Cada time tem duas vagas disponíveis e é normal que cada equipe esteja considerando o que o futuro reserva. Não levo isso para o lado pessoal porque deixei claro desde o começo que estou feliz", disse em conversa com os jornalistas. No Mundial de pilotos, ele aparece em quarto lugar com 146 pontos.