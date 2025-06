Verstappen abandona GP da Áustria após batida com Antonelli

O Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 terminou cedo para Max Verstappen. O tricampeão mundial foi forçado a abandonar a corrida logo na primeira volta, após uma colisão com Andrea Kimi Antonelli na subida da curva 3 do circuito de Spielberg, neste domingo (29).



O incidente ocorreu quando Antonelli, piloto da Mercedes e estreante na temporada, travou os pneus ao tentar frear no limite e acabou atingindo violentamente a traseira do carro da Red Bull. Ambos os carros sofreram danos irreversíveis e não conseguiram continuar na prova. O acidente forçou a entrada do safety car logo no início da corrida.



A ação de Antonelli está sob investigação dos comissários da FIA, e o jovem italiano pode sofrer sanções que afetem sua participação no próximo GP, em Silverstone. O piloto largava da nona posição e tentava ganhar posições quando errou o ponto de frenagem.



Enquanto isso, Lando Norris, que havia conquistado a pole, manteve a liderança após a relargada. O companheiro de McLaren, Oscar Piastri, conseguiu ultrapassar Charles Leclerc (Ferrari) e assumiu o segundo lugar. Lewis Hamilton, da Ferrari, travou um duelo acirrado com George Russell e garantiu a quarta colocação no início da prova.