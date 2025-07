Key Alves anuncia gravidez do primeiro filho com Bruno Rosa

O portal Léo Dias revelou, na tarde desta sexta-feira (4), que a influenciadora Key Alves está grávida do seu primeiro filho com o cantor Bruno Rosa. Segundo a publicação, Key está no terceiro mês de gestação e o casal já planeja um chá revelação, que deve acontecer em breve. A notícia foi confirmada pelos dois em entrevista ao portal.



LEIA MAIS: Key Alves responde Márcia Fu após ex-jogadora dizer que ela não é atleta de alto rendimento

De acordo com a reportagem, a descoberta da gravidez ocorreu logo após um jantar. Key sentiu alguns sintomas e, apesar do histórico de ciclos menstruais irregulares, decidiu fazer um teste de farmácia, que confirmou a gestação naquela mesma noite. O casal recebeu a notícia com muita emoção.



Segundo a nota oficial divulgada pelos representantes de Key e Bruno, “Bruno ficou surpreso e Key, tomada por uma mistura de choro e riso, viveu uma verdadeira montanha-russa de sentimentos”. Ainda segundo o comunicado, apesar de não ter sido planejada, a gestação foi acolhida com alegria pelos dois, que já manifestavam o desejo de formar uma família.



“Key contou que sempre sonhou em ser mãe, e está muito feliz de poder viver esse momento ao lado de seu amado, que também nunca escondeu o desejo de ser pai, e tem vivido esse momento com entusiasmo e emoção”, complementa a nota. O casal pediu compreensão à imprensa e aos fãs para que respeitem esse momento especial de suas vidas.



LEIA MAIS: Key Alves perde a paciência com seguidores e dispara: Vai ser pobre bem longe de mim

Assim, Key Alves e Bruno Rosa iniciam essa nova etapa em suas vidas, compartilhando o sonho da maternidade e da paternidade.