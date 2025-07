Anchieta e Imigrantes recebem obras, e bloqueios são planejados; confira

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) passará por intervenções de conservação e manutenção em todos os trechos administrados pela concessionária Ecovias Imigrantes, entre os dias 7 e 13 de julho. As ações têm como objetivo assegurar a qualidade das rodovias, bem como a segurança e o conforto dos motoristas. Haverão bloqueios em divesos trechos e

Para toda a extensão da Via Anchieta, do km 9,7 ao km 65, nos dois sentidos, estão previstas ações de implantação de sinalização, recuperação de pavimento, defensas metálicas e barreiras de concreto, além de implantação de telamento e conservação do revestimento vegetal, das 8h às 17h e das 21h às 5h.

Na Rodovia dos Imigrantes, entre o km 11 e o km 70, nos sentidos capital e litoral, as intervenções incluem lavagem de placas, implantação de sinalização, reparo em defensas metálicas e recuperação de barreiras de concreto, além de recuperação de pavimento e de túneis, também das 8h às 17h e das 21h às 5h.

Nas rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, ao longo de toda a extensão e em ambos os sentidos, as obras envolvem a manutenção de pavimento e de túneis, implantação de sinalização e telamento, lavagem de placas e conservação de revestimento vegetal, das 8h às 17h e das 21h às 5h.

Nas Interligações Baixada e Planalto, assim como na saída de Guarujá pela SP-248, em toda a extensão e nos dois sentidos das vias, serão realizados os mesmos trabalhos. As datas e horários dos serviços podem ser alterados conforme as condições de tráfego e clima, ou por alguma ocorrência não prevista no SAI.

Bloqueios

Nos dias 10, 11 e 12 de julho, a pista Norte da Rodovia dos Imigrantes será interditada no período noturno para transposição de cargas especiais, das 23h às 5h. Durante os bloqueios, o motorista deverá utilizar a pista Norte da Anchieta para seguir em direção à capital.

No dia 7, a pista Norte da Via Anchieta e a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes serão interditadas no período noturno para obras, das 20h às 5h. Durante os bloqueios, o motorista deverá utilizar a pista Sul da Anchieta para a descida e a pista Norte da Imigrantes para a subida.

No dia 10, a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes também estará bloqueada para obras no mesmo período. Por conta do bloqueio, o motorista com destino ao litoral deverá utilizar a pista Sul da Anchieta.

As datas e horários dos bloqueios podem ser alterados conforme as condições climáticas e de tráfego, ou por alguma ocorrência não prevista no SAI.