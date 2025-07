Fiorino bate em placa e provoca colisão na Imigrantes

Um acidente mobilizou motoristas e equipes de atendimento na manhã desta sexta-feira (4) na Rodovia dos Imigrantes. De acordo com informações da Ecovias, uma Fiorino perdeu o controle no km 30, no sentido Litoral, e bateu em uma placa de sinalização instalada na lateral da pista.



Com o impacto, a placa acabou sendo projetada para a pista sentido capital. Para tentar evitar a colisão com a estrutura que ficou na via, um carro que trafegava no sentido oposto precisou frear de forma brusca. Essa manobra inesperada resultou em uma colisão traseira entre veículos que vinham logo atrás.



Apesar da dinâmica que poderia ter provocado feridos, ninguém se machucou. As equipes da Ecovias foram acionadas para atender a ocorrência, sinalizar o local, remover os veículos e reorganizar o fluxo de trânsito. A concessionária informou que o trecho precisou de atenção redobrada dos motoristas até que toda a limpeza e retirada dos destroços fosse concluída.



Por conta do horário de pico, houve lentidão pontual na região, mas sem maiores complicações para o tráfego nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária também acompanhou o atendimento para registrar a ocorrência e verificar as condições de segurança no local do acidente.



Motoristas que passarem pela Imigrantes devem sempre redobrar a atenção, principalmente em trechos de serra e curvas, onde é mais comum ocorrer perda de controle em condições de pista molhada ou trânsito carregado.



A seguir, veja a nota sobre o acidente divulgada na íntegra:



Nota na íntegra:

"O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (4) no km 30 da Imigrantes no sentido litoral. No local, uma Fiorino perdeu o controle e bateu em uma placa de sinalização. Após essa colisão, a placa acabou sendo projetada para o sentido capital da rodovia. Vendo a situação, um carro acabou freando para não colidir com a placa e houve uma colisão traseira por conta dessa situação. Não houve vítimas. Equipes da Ecovias Imigrantes atenderam a ocorrência."