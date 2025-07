Ex-The Voice Brasil, WD é atração principal de festival em Ribeirão Pires

Atração principal do Festival Diversidade na Cidade, o cantor WD – Washington Duarte – se apresenta neste sábado (5), às 20h, no palco central da Vila do Doce, em Ribeirão Pires. Com entrada gratuita, o evento promovido pela Prefeitura em parceria com a sociedade civil acontece das 14h às 22h e celebra os direitos humanos, a cidadania LGBTQIAP+ e o enfrentamento à LGBTFobia, com ampla programação cultural e feira de empreendedorismo.

A edição 2025 contará com rodas de conversa, atendimentos e feira inédita reunindo 12 expositores LGBTQIAP+ com iniciativas criativas e sustentáveis. A programação artística começa às 16h com a cantora Camila Nazareth, seguida pelo espetáculo “A Criação”, de Benedictus Fructus (17h); show de AlexyA (18h); performance do coletivo ballroom de Ribeirão Pires (19h); e, encerrando a noite, o show de WD (20h), ex-The Voice Brasil, com repertório potente e vibrante que promete emocionar o público.

A Feira de Empreendedorismo LGBTQIAP+ reunirá criações de identidade e resistência, como acessórios sustentáveis da Casa Neon Cunha, tatuagens autorais com a Ilustra Tattoo, moda consciente do Brechó Poesia, bijuterias afro da Oficina Okoto, joias da Deusa Prata e quadros fotográficos de Benedictus Fructus. A feira contará ainda com o estande da Comissão da Diversidade da OAB Ribeirão Pires/Rio Grande da Serra, que oferecerá orientações jurídicas gratuitas sobre nome social, retificação de registro civil e combate à discriminação.

Instituído por lei municipal em 2019, o Festival Diversidade na Cidade integra o calendário de ações culturais e sociais da cidade. “A edição deste ano também reforça a importância da autonomia econômica da população LGBTQIAP+, fortalecendo redes de apoio e dando visibilidade às produções locais. Com entrada gratuita, o Festival da Diversidade 2025 convida toda a população a ocupar o centro da cidade com arte, respeito, alegria e inclusão”, destacou o secretário de Assistência, Participação e Inclusão Social, Leonardo Biazi.