Neo BXD lança EP 'Bem-vindo ao Submundo' com participações de peso do rap carioca

O rapper Neo BXD, uma das vozes mais promissoras do underground carioca, acaba de lançar seu primeiro EP, Bem-vindo ao Submundo, um mergulho visceral na vivência das quebradas do Rio de Janeiro. Com beats que misturam o peso do boombap clássico com nuances contemporâneas, o projeto aposta em rimas carregadas de crítica social, lirismo técnico e autenticidade.

Com produção musical de @deluca, o EP também se destaca pela presença de grandes nomes do rap nacional. Estão no time de colaborações L7nnon, Papatinho, Lourena, NGC Daddy, Black BXD, Maui, LongBeatz e AR Baby, reforçando a conexão de Neo com o cenário que o moldou e com quem compartilha trajetórias semelhantes.

Entre as faixas de destaque estão Só Mais Um (feat. Lourena), e Meu Lado Impuro (feat. Maui), uma jornada introspectiva que expõe as paixões e dilemas internos de quem sobrevive entre extremos.

O lançamento teve seu primeiro contato com o público durante a Batalha do Coliseu, realizada no tradicional Buraco do Lume, no Centro do Rio de Janeiro, no último dia 1º de julho. Em meio às rimas e rodas de freestyle, Neo promoveu uma audição ao vivo do EP, em um encontro simbólico entre as ruas que o formaram e o público que o acompanha desde os tempos de batalha.

Bem-vindo ao Submundo chega para celebrar o bom momento da carreira do MC, que junto com Apollo e Maria, parcerias do projeto MIBR Rap Clube, estarão presentes na Batalha da Aldeira, Super Liga The Town. O EP está disponível em todas as plataformas digitais.