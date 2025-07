Inscrições abertas para o The Voice Brasil no SBT: veja como participar

Se o seu sonho é soltar a voz em rede nacional, chegou o momento de tentar a sorte. Estão abertas as inscrições para o The Voice Brasil, reality musical que promete revelar novos talentos e levar anônimos para os holofotes em uma competição acompanhada por milhões de pessoas em todo o país.



Para participar, os candidatos devem acessar o site do SBT (www.sbt.com.br) e preencher o formulário de inscrição. O processo é simples, mas exige atenção: é necessário gravar dois vídeos — no primeiro, o candidato deve se apresentar, contando quem é, sua trajetória de vida e sua relação com a música; no segundo, é hora de soltar a voz, escolhendo uma música que mostre todo o potencial vocal.



Após enviar o material, é só torcer. Em breve, a emissora promete revelar detalhes do programa, como os técnicos, a data de estreia e as novidades desta edição. O The Voice Brasil já se consagrou como um dos principais programas do gênero no país, responsável por revelar cantores que hoje fazem sucesso em diversos estilos musicais.

O programa foi cancelado em 2024 na Globo após 11 anos no ar. A produção comandada por Boninho, terá também Tiago Leifert como apresentador, além de Lulu Santos no time de técnicos.