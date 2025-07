Prefeitura de Ribeirão Pires alerta para falso concurso de agentes de saúde

A Prefeitura de Ribeirão Pires emitiu um alerta importante para toda a população sobre a circulação de informações falsas envolvendo um suposto concurso público para agentes comunitários de saúde. De acordo com a administração municipal, publicada nas redes sociais nessa quinta-feira (3), não há nenhum processo seletivo aberto ou previsto para essa função no momento.



Além do prejuízo financeiro, a divulgação de notícias falsas pode causar confusão e dificultar o acesso à informação correta. Por isso, a orientação é sempre consultar os canais oficiais da Prefeitura de Ribeirão Pires, como o site institucional, redes sociais oficiais e os comunicados da Secretaria de Saúde e Recursos Humanos.

A Prefeitura ressalta que todos os concursos públicos e processos seletivos são divulgados exclusivamente pelos meios oficiais e gratuitos, sem a necessidade de pagamento para inscrição ou confirmação de participação. Qualquer tentativa de cobrança ou oferta suspeita deve ser imediatamente denunciada.



Para garantir sua segurança, evite compartilhar informações sem confirmação e, caso receba mensagens suspeitas, faça denúncias às autoridades competentes. Mantenha-se informado por fontes confiáveis e contribua para combater as fake news que prejudicam a comunidade.



Em caso de dúvidas, entre em contato com a Prefeitura por meio dos canais oficiais disponíveis no site e acompanhe as atualizações diretamente dos órgãos públicos.

Veja a nota da Prefeitura na íntegra:

"ALERTA DE FAKE NEWS! A Prefeitura de Ribeirão Pires informa que não há inscrições abertas para concurso público de agentes comunitários de saúde. Não caia em golpes e denuncie! Mantenha-se sempre atento às informações oficiais nos canais da Prefeitura."