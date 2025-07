Rayssa Leal e elite do skate street desembarcam em Brasília

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, se transformará em pista de skate e palco de grandes manobras nos dias 12 e 13 de julho, quando a capital federal sedia, pela primeira vez, duas etapas oficiais da SLS (Street League Skateboarding), maior liga de skate street do mundo. Com patrocínio do Banco do Brasil e apoio da Setur (Secretaria de Turismo do Distrito Federal), o evento marca a estreia da cidade no circuito internacional da modalidade e reforça o Brasil como referência global no esporte.

No sábado, 12, o público poderá acompanhar o Circuito Banco do Brasil de Skate Street apresenta SLS Select Series, voltado a skatistas em ascensão no cenário nacional. Já no domingo, 13, o inédito SLS Brasília Takeover promete agitar o público com o formato Spot Takeover, no estilo Best Tricks, onde cada atleta terá sete tentativas para executar suas melhores manobras. Entre os nomes já confirmados estão estrelas como Rayssa Leal e Felipe Gustavo.



Para garantir o clima de celebração, a Esplanada será transformada em arena esportiva com espaço de convivência, ativações interativas, música, food trucks e experiências para fãs de todas as idades. O acesso é gratuito, mas os ingressos precisam ser retirados pelo site da Ticketmaster mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, com limite de dois bilhetes por CPF.



A iniciativa também integra a estratégia de Brasília para se consolidar como destino de turismo esportivo. “Apoiar um evento do porte do SLS Brasília apresentado pelo Banco do Brasil é reafirmar o compromisso da capital com o turismo de impacto, a promoção do esporte e a valorização da juventude”, destaca o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.



Este ano, além de Brasília, o Brasil sediará novamente a final do circuito mundial, o SLS Super Crown World Championship, em dezembro, em São Paulo. Criada em 2010, a liga é responsável por transformar o skate de rua em um fenômeno global, reunindo fãs, atletas e marcas em uma grande plataforma esportiva e cultural.



Os ingressos já estão disponíveis no site da Ticketmaster. Clientes Banco do Brasil tiveram 48 horas de acesso antecipado para garantir presença nessa experiência única que une cultura urbana, turismo e esporte na Esplanada dos Ministérios.

SERVIÇO:

Evento: SLS Brasília apresentado pelo Banco do Brasil

Local: Esplanada dos Ministérios – Brasília, DF



Datas:

- 12 de julho de 2025: Circuito Banco do Brasil de Skate Street apresenta SLS Select Series

- 13 de julho de 2025: SLS Brasília Takeover apresentado pelo Banco do Brasil

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada no site da Ticketmaster e entrega de 1 kg de alimento não perecível.



Abertura de retirada de ingressos para Clientes Banco do Brasil (acesso exclusivo nas primeiras 48h para os clientes que possuem cartão Banco do Brasil) Dia 2 de julho às 11h. Público geral dia 4 de julho às 11h.