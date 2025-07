Como proteger o sofá durante as férias escolares: dicas práticas para manter a limpeza

Com a chegada das férias escolares, a casa se transforma nos mais diversos cenários, indo de cinema à sala de jogos. E quem sofre com isso? O sofá. Nele algumas refeições são feitas, brinquedos são jogados e até mesmo servem de cama para pequenos cochilos. Mas a boa notícia é que dá para manter o estofado limpo e bem cuidado mesmo em meio a essa temporada. Para ajudar nessa missão, Fritz Paixão, CEO da CleanNew, rede de higienização e blindagem de estofados, separou algumas dicas.

Manutenção diária

O aspirador de pó pode ser seu grande aliado para manter a a limpeza do dia a dia. “Pelo menos três vezes na semana, aspire para tirar o excesso de poeira. Além disso, passe apenas panos secos, pois os umedecidos podem manchar alguns tipos de tecidos e causam danos que podem ser permanentes. Para uma proteção extra durante as férias, as capas protetoras são uma solução prática e eficaz. Esse acessório evita o contato direto da sujeira com o estofado e pode ser facilmente retirado e lavado, garantindo mais higiene e prolongando a vida útil do móvel ”, destaca.

Limpeza especializada

A limpeza profissional do sofá não é luxo, é cuidado com a saúde da casa e com a durabilidade do móvel. O ideal é realizar esse serviço, pelo menos, uma vez ao ano, mas em casas com crianças, pets ou maior circulação de pessoas, a recomendação é antecipar esse cuidado. O serviço feito por profissionais capacitados garante a remoção profunda da sujeira, odores e ácaros, além de preservar a estrutura e sua durabilidade.

Blindagem para reforçar a proteção

Essa é uma solução inteligente, principalmente neste período. “Ela cria uma camada protetora invisível que evita que líquidos penetrem no tecido e dificulta o acúmulo de poeira e sujeira. Isso facilita muito a limpeza diária e protege o estofado contra manchas que são comuns com crianças em casa. Além disso, ajuda a manter as cores e o aspecto de novo do sofá por muito mais tempo. É um serviço rápido, leva em média de 30 a 40 minutos, e entrega praticidade para quem quer curtir as férias sem preocupação”, explica o especialista.

