Confira cinco passos para quitar as dívidas em 2025

Segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil, da Serasa, cerca de 75 milhões de brasileiros estão inadimplentes, com mais de 437 bilhões de reais em dívidas em aberto. O dado é um alerta para a importância de iniciativas que promovam não apenas a recuperação de crédito, mas também a prevenção e a educação financeira.

Organizar as contas e retomar o controle financeiro virou prioridade para muitos brasileiros, e a boa notícia é que realizando planejamento e renegociações, há alternativas sustentáveis para ficar com as contas em azul ainda este ano.

“Mais do que reagir à inadimplência, hoje o foco de bancos e instituições está em preveni-la. Mas quando ela acontece, agir com inteligência faz toda a diferença. É possível buscar instituições que forneçam condições mais suaves e espaçadas para o pagamento total. Para toda situação há uma solução que pode ser planejada”, afirma Camila Poltronieri Flaquer, head de cobrança digital (B2C) da Recovery.

LEIA TAMBÉM:

Engravidei no período de experiência: posso ser demitida?



Pensando nisso, a especialista reuniu cinco passos práticos para quem quer reorganizar sua vida financeira ainda neste ano.

Tenha clareza da sua situação financeira

Para quitar dívidas, é preciso começar pelo básico: entenda quanto entra e quanto sai do seu orçamento todos os meses. Registre tudo, de contas fixas a gastos variáveis, e veja se sobra ou falta dinheiro no fim do mês. Se estiver no vermelho (com dinheiro faltando ou dívidas), revise as despesas e corte o que for possível. Se estiver no azul (com uma quantia sobrando), aproveite para investir, mesmo que com pouco.

Saiba tudo sobre suas dívidas

Se há mais de uma dívida, é preciso organizá-la para pensar nas melhores soluções de pagamento. Crie uma lista com nome do credor, valor total, juros, parcelas e quanto ainda falta pagar. Priorize dívidas com juros altos ou garantias, como imóveis e veículos. Se não souber esses dados, consulte seu CPF no Registrato (sistema online e gratuito do Banco Central que reúne informações sobre a relação de uma pessoa - física ou jurídica- com o sistema financeiro nacional), Serasa, SPC ou Recovery. Há plataformas digitais que ajudam na identificação de dívidas e oferecem condições especiais para quitação.

Converse com a família e faça um plano conjunto

Falar sobre dinheiro em casa pode ser difícil, mas é essencial. Reúna a família, reveja o orçamento coletivo e defina metas conjuntas. Pequenos ajustes, como cortar planos de streaming ou reduzir gastos com delivery e demais produtos e serviços não essenciais por um período podem fazer grande diferença.

LEIA TAMBÉM:

Brinquedos que ultrapassam a infância: itens colecionáveis estão em alta entre adultos



Renegocie suas dívidas

Renegociar dívidas é um passo essencial para retomar o controle financeiro e evitar que os débitos se tornem impagáveis. É possível buscar acordos mais vantajosos com os credores, como descontos para pagamento à vista ou parcelamentos com valores que caibam no orçamento.

Reduza a quantidade de cartões de crédito

Evite o acúmulo de cartões e pague sempre o valor total da fatura na data correta. Nunca é demais repetir: monitorar compras parceladas e evitar gastos fora do orçamento são atitudes que ajudam a manter o controle e afastar o risco da inadimplência.