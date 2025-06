Como economizar no The Town? Veja cinco dicas para driblar os custos e aproveitar o festival

No Brasil, a importância dos festivais para a cultura e a economia foi um ponto que ficou bastante em destaque em 2024 e 2025, especialmente com os shows das cantoras Madonna e Lady Gaga, que atraíram fãs de todo o país. Viajar para festivais é uma experiência cultural única: é uma oportunidade de assistir a artistas nacionais e internacionais ao mesmo tempo, conhecer pessoas com gostos em comum e aproveitar um momento especial com música boa.

O The Town, por exemplo, ocorre a cada dois anos, na cidade de São Paulo, e conta com palcos temáticos, apresentações diversas e uma grande variedade gastronômica. O evento, neste ano, será realizado em setembro e terá a presença de grandes artistas, como Mariah Carey, Katy Perry, Travis Scott e Iza.

Mas, muitas vezes, além do ingresso, há outros custos de viagem, como transporte, hospedagem e alimentação, o que faz com que o público, especialmente jovens e estudantes, precise encontrar alternativas para economizar. Pensando nisso, listamos algumas dicas.

Defina seu orçamento

O primeiro passo para economizar é colocar no papel o orçamento disponível para o festival. A partir disso, será possível definir a duração da viagem e todo o roteiro. Lembre-se de estabelecer um limite financeiro e separar uma quantia para possíveis imprevistos, assim você poderá se divertir sem se preocupar excessivamente com o bolso.

Compre o ingresso com antecedência

Comprar o ingresso com antecedência é uma estratégia imprescindível para reduzir os gastos, uma vez que tem maior possibilidade de conseguir descontos e não pagar taxas. É uma forma de se organizar durante o ano e chegar ao evento mais estável financeiramente para arcar com os custos da viagem em si. Ainda, caso você tenha direito a meia-entrada (cujo valor é a metade do preço total), aproveite este benefício.

Divida a hospedagem

Caso vá para o The Town com um grupo de amigos, optar por dividir a hospedagem é um modo economizar financeiramente e, ainda, prolongar a diversão ao reunir todo o grupo na mesma casa. O Airbnb, por exemplo, além de ter preços mais econômicos que hotéis e pousadas, permite maior conforto e liberdade, pois você aluga uma casa completa, adequada ao seu bolso e ao número de pessoas.

Além disso, outra vantagem é que, por ter uma cozinha equipada, há a possibilidade de preparar refeições, ao invés de comprar em restaurantes, o que reduz o gasto com alimentação.

Opte por transportes coletivos

Uma dica para economizar no orçamento é procurar por opções de transporte mais baratas. As passagens de ônibus, por exemplo, principalmente se forem compradas com antecedência, costumam ser grandes aliadas para quem não pode arcar com os elevados preços dos voos. Ainda, o valor economizado no deslocamento pode ser utilizado em outras despesas da viagem e aproveitado até para realizar um passeio a mais.

Prefira se alimentar em casa

Geralmente, em festivais, o preço das refeições é mais alto do que fora daquele ambiente. Por isso, uma sugestão é comer antes de sair de casa e levar pequenos lanches, como biscoitos, sanduíches e barras de cereal, para se alimentar durante o evento. Mas não deixe de experimentar algum prato específico que você queira, pois isso é importante para enriquecer a experiência do The Town e da viagem.