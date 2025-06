Saiba quais são as top 3 multas por não manter os tributos do veículo em dia

Manter os tributos do veículo em dia é uma obrigação legal que vai além da regularização documental. Um levantamento realizado pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) revelou que as infrações de trânsito relacionadas à inadimplência de tributos veiculares continuam entre as mais frequentes no estado. De janeiro a agosto de 2024, foram registradas mais de 2,3 milhões de multas aplicadas pelo órgão estadual, número que representa um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período de 2023, quando o total foi de 1,9 milhão.

O dado mais alarmante diz respeito à falta de licenciamento obrigatório (CRLV). São Paulo lidera o ranking nacional, com quase 850 mil motoristas autuados por não manterem o documento em dia, representando um crescimento de 24% em comparação com 2023 (685 mil multas). Na sequência, aparecem os estados do Ceará, com 141.433 autuações, e Minas Gerais, com 139.134. As informações são de um levantamento realizado pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

três principais multas por não manter os tributos do veículo em dia, são elas:

Conduzir veículo não licenciado:

Conduzir um veículo não licenciado é uma infração gravíssima que acarreta multa de R$293,47, sete pontos na CNH e a remoção do veículo. Apesar das penalidades severas, o número de motoristas flagrados nessa situação tem crescido de forma preocupante, especialmente em estados com grandes frotas. Em São Paulo, por exemplo, mais de 35% dos veículos estavam inadimplentes com o IPVA em novembro de 2024, segundo levantamento da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado (Sefaz-SP). Como o pagamento do imposto é condição obrigatória para o licenciamento, o dado também aponta para um alto número de veículos em circulação com o CRLV vencido, o que aumenta o risco de autuações e remoções no trânsito.

Deixar de pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores):

Embora o não pagamento do IPVA não resulte automaticamente em multa, ele impede o licenciamento do veículo. Quando o condutor é flagrado nessa condição, é autuado por conduzir veículo não licenciado, multa de R$ 293,47.

Transitar com veículo com débitos de multas vencidas:

Assim como no caso do IPVA, multas vencidas bloqueiam o licenciamento. O não licenciamento gera a mesma infração gravíssima de R$ 293,47, além de multa de mora sobre os valores em aberto e risco de inscrição em dívida ativa. O veículo também pode ser apreendido.