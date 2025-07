João Fonseca busca tiebreak contra chileno mas é eliminado em Wimbledon

O brasileiro João Fonseca, 18 anos, se despediu do Torneio de Wimbledon nesta sexta-feira (5) após ser derrotado pelo chileno Nicolás Jarry, 29, por 3 sets a 1 — parciais de 6-3, 6-4, 3-6 e 7-6 (4).

Jarry abriu vantagem com dois sets a zero, e a partida parecia encaminhada para um desfecho rápido. No entanto, Fonseca reagiu, venceu o terceiro set e levou o quarto ao tiebreak, onde acabou superado.

Apesar da eliminação, o jovem carioca deixa o torneio com feitos expressivos: é o tenista mais jovem a disputar a terceira rodada de Wimbledon desde 2001 e também o mais novo a alcançar essa fase em um Grand Slam desde 2011. Com a campanha, Fonseca deve alcançar temporariamente a 47ª colocação no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) – sua melhor marca na carreira até aqui.

Nicolás Jarry avança às oitavas de final e enfrentará o britânico Cameron Norrie neste domingo (6).

