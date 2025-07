Tecnologia e saúde

A chegada do prontuário eletrônico à rede de São Bernardo é avanço promissor na organização e eficiência dos serviços de saúde. A proposta, segundo a Secretaria da Saúde, visa integrar os diferentes pontos de atendimento, unificando informações dos pacientes e evitando retrabalho, perdas de tempo e riscos clínicos. Com isso, hospitais, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) deixarão de operar de forma isolada. Trata-se de medida que responde a antigas reivindicações da população e de representantes do Legislativo, como demonstrado na recente audiência pública na Câmara. A integração de dados facilitará diagnósticos e dará agilidade às filas.

Na prática, a implementação trará efeitos perceptíveis. A marcação de exames poderá ser realizada com menos entraves burocráticos, consultas de retorno terão melhor aproveitamento e convocação de pacientes ocorrerá com mais precisão. O histórico médico digitalizado oferecerá aos profissionais visão completa do quadro clínico do usuário, incluindo alergias, procedimentos anteriores e uso de medicamentos. Em situações emergenciais, essas informações podem ser decisivas. Outro ganho esperado é a redução de esperas prolongadas. A escolha cuidadosa da empresa que fornecerá a plataforma, conforme o secretário Jean Gorinchteyn, reforça o compromisso da administração com o projeto.

Mais do que uma mera modernização tecnológica, o prontuário eletrônico aponta para modelo de atenção à saúde mais integrado, contínuo e centrado no cidadão. A iniciativa reflete a diretriz da atual gestão de priorizar o setor e atender a população com mais equidade. Ao tratar da saúde como um direito coletivo e da informação como ferramenta essencial, a administração de São Bernardo sinaliza mudança importante na condução das políticas públicas. A expectativa, agora, é que o edital avance sem novos atrasos e que a implantação seja acompanhada de capacitação adequada para os profissionais, garantindo que a nova ferramenta se converta, de fato, em benefício para todos.