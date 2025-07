Vídeo mostra simulado de emergência da CPTM na estação São Caetano; veja

A madrugada desta sexta-feira (4) foi marcada pela realização do simulado de IMV (Incidente com Múltiplas Vítimas) na Estação São Caetano da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em parceria com o Hospital São Luiz, da Rede D''Or. O treinamento, que simulou um incêndio em um vagão com múltiplas vítimas, contou com a participação de equipes do Corpo de Bombeiros, GCM, Polícia Militar, Defesa Civil e Samus de São Caetano, Santo André e São Bernardo.

LEIA MAIS: CPTM e o Hospital São Luiz promovem simulado de atendimento na estação São Caetano nesta sexta (4)

Um vídeo divulgado pela Prefeitura mostra os bastidores da ação, que mobilizou cerca de 15 figurantes caracterizados como vítimas, estudantes da Escola de Medicina da USCS. Os voluntários passaram por procedimentos de resgate e encaminhamento para o Hospital São Luiz, onde foram atendidos em áreas como pronto-socorro e centro cirúrgico, seguindo todos os protocolos de emergência.



A coordenadora médica do Samu São Caetano, Dra. Isabella Zaia, reforçou a importância da atividade: “Estamos desenvolvendo um núcleo de ensino do município. Um simulado de múltiplas vítimas aqui no vagão da CPTM. Aconteceu um incêndio, simulado com múltiplas vítimas. Tivemos 15 vítimas feridas e fizemos o atendimento dessas vítimas aqui, contando com o apoio do Corpo de Bombeiros, da GCM, da polícia, defesa civil e dos Samus parceiros: de Santo André, São Bernardo, contando com esse apoio regional aqui para nosso município para fazer atendimento das vítimas. Lembrando, mais uma vez, que isso é uma simulação, previsto na portaria ministerial, treinamento anual para a capacitação das nossas equipes. Então, todas as vítimas foram atores maquiados que se disponibilizaram para a gente treinar cada vez mais para garantir a saúde de São Caetano.”



A ação faz parte do programa anual de capacitação, previsto em portaria ministerial, para garantir que equipes estejam preparadas para agir em situações reais, reforçando a segurança da população e a integração entre diferentes órgãos de resposta.