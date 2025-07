CPTM e o Hospital São Luiz promovem simulado de atendimento na estação São Caetano nesta sexta (4)

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em parceria com o Hospital São Luiz São Caetano, da Rede D'Or, realiza na madrugada desta sexta-feira (4), um simulado de IMV (Incidente com Múltiplas Vítimas) na Estação São Caetano, na Linha 10-Turquesa. A atividade está programada para ter início por volta da 1h50.

O cenário deste simulado envolve um princípio de incêndio em um dos trens da companhia, tendo como consequência aproximadamente 10 vítimas. Para trazer realismo ao exercício, estudantes da Escola de Medicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) atuarão como figurantes, caracterizados e maquiados segundo os protocolos utilizados em treinamentos de emergência.

As “vítimas” serão encaminhadas para o Hospital São Luiz de São Caetano, para atendimento médico de diferentes complexidades, mobilizando alas como pronto-socorro, centro cirúrgico e unidades de terapia intensiva. O exercício é essencial para alinhar de forma detalhada os protocolos de atendimento em situações com múltiplas vítimas, garantindo eficiência e segurança assistencial.

Além da CPTM e do Hospital São Luiz Caetano da Rede D'Or, a ação conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil e do PAM (Plano de Auxílio Mútuo) das indústrias de São Caetano, reforçando o trabalho integrado entre diversos agentes fundamentais em respostas a emergências. “Treinamentos como este são fundamentais para garantir uma resposta rápida e eficaz em situações emergenciais, sempre priorizando a segurança de passageiros e empregados”, destaca Glauco Vieira Martins, chefe do Departamento de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho da CPTM.

A ação faz parte do programa de treinamentos da CPTM, que busca continuamente aprimorar seus protocolos de segurança e atendimento.

