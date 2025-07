Foto mostra mãe ameaçando filha com faca antes de tragédia em Santo André

Uma fotografia registrada por uma das filhas mostra o momento em que Fernanda Soares da Cunha, 52 anos, ameaça Talita Maria Schiavon Cunha, 33, com uma faca durante um surto. O caso terminou em tragédia na noite de terça-feira (1º), na Rua da Gávea, no bairro Vila Linda, em Santo André.

Talita confessou ter matado a mãe após um desentendimento dentro de casa. Segundo relatos colhidos pela Polícia Civil, Fernanda vinha apresentando comportamento agressivo há dias, em meio ao consumo de remédios controlados misturados com bebida alcoólica. Dias antes do crime, segundo depoimento de Maria Isabel Schiavon Cunha, 23, outra filha da vítima, Fernanda se descontrolou e passou a gritar, quebrar móveis e ameaçar os familiares. Durante a madrugada, ela teria pego uma faca e colocado contra o pescoço de Talita. Maria Isabel conseguiu fotografar o momento em que a mãe segurava a faca junto ao pescoço da irmã.

De acordo com os depoimentos, no dia do crime, Talita voltou à casa da mãe para buscar pertences e tentar rever os filhos, houve uma nova discussão, logo após, a Guarda Civil Municipal foi acionada e encontrou Talita em frente à residência, onde ela própria relatou que havia cometido o assassinato. O corpo de Fernanda foi localizado caído na cozinha, sem sinais vitais. O Samu foi chamado e constatou a morte.

Familiares relataram que Fernanda sofria de crises recorrentes e, ao longo dos anos chegou a ameaçar as filhas em outras ocasiões. O histórico de violência doméstica, segundo as testemunhas, vinha se agravando nos últimos dias, com episódios de agressões verbais e físicas.