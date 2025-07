Roteiro do Vinho: São Roque é 'escapada' perfeita do Grande ABC

O charme das cerejeiras em plena florada vai se misturar aos aromas dos vinhos de São Roque no tradicional Festival das Cerejeiras Bunkyo – Sakura Matsuri, que chega à sua 28ª edição neste mês de julho. Localizada a cerca de 1h30 do Grande ABC, São Roque é um destino que combina natureza, gastronomia e enoturismo, e promete atrair milhares de visitantes durante o evento.



O festival será realizado nos dias 5, 6, 12 e 13 de julho, no Parque Bunkyo Kokushikan. A entrada é gratuita, mas o estacionamento custa R$ 50 por carro. Quem preferir pode usar transporte coletivo, com bilhetes disponíveis online.



Neste ano, três vinícolas locais — XV de Novembro, Bella Quinta e Canguera — participam com degustação e venda de rótulos no espaço Turismo São Roque, que valoriza o potencial vitivinícola do município. O público poderá provar vinhos e harmonizar com a variada culinária oriental, oferecida em barracas espalhadas pelo parque.



Além dos vinhos, o festival é famoso por celebrar as sakura, cerejeiras que simbolizam renovação e a beleza passageira da vida na cultura japonesa. Durante os dois fins de semana, o público confere apresentações de danças, shows musicais, animes, oficinas de origami, artes marciais e atrações típicas, em um ambiente perfeito para fotos.



“É o terceiro ano que participamos e é sempre uma alegria unir as culturas da nossa cidade. Harmonizar nossos vinhos com a gastronomia oriental valoriza ainda mais o turismo local”, destaca Alex Santiago de Moraes, presidente do Sindusvinho, sindicato que ajudou a consolidar São Roque como um dos principais roteiros de enoturismo do Estado.



Próximo da capital e do Grande ABC, o Roteiro do Vinho é um convite para quem busca natureza, clima de montanha e bons momentos em família ou a dois. O circuito reúne vinícolas, adegas, restaurantes com culinária diversificada, pousadas, lojas e atrações para todas as idades, em meio à Mata Atlântica.



Serviço

- Datas: 5, 6, 12 e 13 de julho de 2025

- Horários: sábados, das 10h às 19h; domingos, das 10h às 17h

- Local: Parque Bunkyo Kokushikan – Estrada Municipal do Carmo, 801, São Roque (SP)

- Entrada: gratuita

- Estacionamento: R$ 50 por veículo

- Transporte coletivo: https://www.sympla.com.br/evento/onibus-para-o-28-festival-das-cerejeiras-bunkyo-sakura-matsuri/2982837