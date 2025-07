Fernando de Noronha tem voos limitados e turistas devem ficar atentos

A partir desta sexta-feira (4), turistas que planejam visitar Fernando de Noronha (PE) devem redobrar a atenção na hora de organizar a viagem. A Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) informou que as companhias aéreas ajustarão suas malhas para cumprir restrições temporárias definidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no aeroporto da ilha.

LEIA MAIS: Anac libera aviões a jato em Fernando de Noronha pela primeira vez desde 2022

Segundo a Abear, as medidas incluem a redução da capacidade das aeronaves, com limitação do número de passageiros e da carga transportada, além da exigência de operação apenas em pista seca, sem pousos e decolagens simultâneos. Também está proibida a ampliação do número de voos durante o período de restrição, que vai até 15 de agosto.



As novas regras foram motivadas por falhas identificadas no pavimento do pátio de aeronaves do aeroporto de Noronha, o que impactou diretamente as operações na ilha. A medida, segundo a Abear, visa garantir que os voos continuem ocorrendo sem comprometer a segurança — prioridade para todas as companhias.



A associação e as empresas lamentam eventuais transtornos para os turistas e orientam os passageiros a entrarem em contato pelos canais de atendimento oficiais para informações sobre remarcação ou reembolso de passagens.



Para quem pretende embarcar para o arquipélago nas próximas semanas, a recomendação é planejar a viagem com antecedência, conferir possíveis alterações de voos e acompanhar as atualizações sobre as obras de reparo do aeroporto, que são de responsabilidade do governo estadual.



Fernando de Noronha é um dos destinos mais procurados por turistas brasileiros e estrangeiros, conhecido por suas praias paradisíacas e vida marinha exuberante. Por isso, a expectativa do setor é que as obras avancem para normalizar a operação aérea o quanto antes e garantir a experiência dos visitantes com segurança e conforto.



Dica: Antes de viajar, confirme datas e horários diretamente com a companhia aérea e fique atento a novas informações sobre as condições de pouso e decolagem na ilha.