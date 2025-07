São Bernardo libera parcelamento de tributos por cartão de crédito

São Bernardo passou a oferecer aos contribuintes a opção de parcelar tributos municipais por meio do cartão de crédito. O sistema já está disponível e permite o pagamento de débitos como IPTU, ISS, ITBI, multas de trânsito e taxas municipais, vencidos ou a vencer, em até 12 vezes.



A operação pode ser feita online, pelo Portal da Fazenda no site da Prefeitura, ou presencialmente nas unidades do Atende Bem e do Poupatempo. O parcelamento é realizado diretamente entre o contribuinte e a operadora do cartão, sem custos para o município.



A medida amplia as formas de quitação de dívidas e busca facilitar a regularização fiscal dos moradores. O sistema aceita diferentes bandeiras de cartões, com condições definidas pelas operadoras.



A Secretaria da Fazenda afirma que a ferramenta oferece mais flexibilidade ao contribuinte e pode ajudar a aumentar a arrecadação municipal. Para consultar valores e parcelar, basta acessar o Portal da Fazenda no site da Prefeitura e clicar em “consultar débitos”.