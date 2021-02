Aniversário de netas de Roberto Justus reúne atual e ex esposas do apresentador

13/02/2021 | 13:10



Tudo em paz! Na última sexta-feira, dia 12, foi dia de festa na família de Roberto Justus. Chiara e Sienna, filhas gêmeas da filha do apresentador, Fabiana Justus, completaram dois anos de idade e ganharam uma festa que reuniu amigos e parentes, inclusive a atual esposa do empresário, Ana Paula Siebert, e as ex esposas dele, Ticiane Pinheiro e Sacha Chryzman, mãe de Fabiana.

Nas redes sociais, Fabiana compartilhou fotos e momentos da festa, posando com Tici e sua mãe na mesma foto. Ana Paula também aparece nas publicações da enteada e chamou as gêmeas de netinhas em seu Instagram Stories!

Ticiane e Roberto Justus foram casados de 2006 a 2013, e juntos são pais de Rafinha, que brincou para valer com as sobrinhas e a irmã, Vicky, filha de Ana Paula com Roberto. Já Sacha e Justus foram casados entre 1980 e 1989.