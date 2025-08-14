Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (14) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta quinta-feira (14) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hora de brilhar, focar na carreira e mostrar seu valor no trabalho! Aproveite a energia!. À noite, Mercúrio e Marte prometem animar o coração. Bom momento para se divertir e seduzir.

Cor: VERDE-CLARO

Palpite: 11, 52, 20

Prepare-se para começar coisas novas e encontrar pessoas diferentes para expandir seus horizontes! Tenha cautela à tarde com possíveis contratempos e adote uma postura mais discreta no trabalho. Boas notícias financeiras podem aparecer de surpresa. O amor se torna mais estável e acolhedor.

Cor: AMARELO

Palpite: 36, 52, 45

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quinta-feira (14)



Veja horóscopo desta quinta-feira (14) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



A vibração é alta e contagiosa hoje, principalmente ao lado do seu amor. Mas atenção, a manhã pode trazer preocupações financeiras. Seja cauteloso com pessoas e negócios duvidosos. A paixão pode ser instável, mas respire fundo, a noite promete momentos melhores e a coragem para conquistar o que deseja. Ganhe o dia, ganhe o crush!

Cor: MAGENTA

Palpite: 45, 46, 19

O dia começa cheio de energia positiva para expandir contatos e trocar ideias! Tenha paciência à tarde para evitar desentendimentos. No trabalho, fique focado apesar das tensões. À noite, espere reconciliações amorosas e atrações poderosas. Aproveite as reviravoltas do astral!

Cor: MARROM

Palpite: 06, 26, 24