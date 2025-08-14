Horóscopo: previsão de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta quinta-feira (14)

João Bidu detalha como será o dia para estes signos
O que os astros reservam para você nesta quinta-feira (14)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.
Hoje, as estrelas incentivam o foco nas finanças, revelando um período favorável. Contudo, à tarde, evite envolver dinheiro com amizade para prevenir problemas. No amor, o final do dia promete mais harmonia após alguns atritos, aumentando a chance de fisgar ou consolidar um grande amor. Mantenha o equilíbrio!
Cor: CINZA
Palpite: 26, 08, 53
Tourinhos e tourinhas, a Lua em seu signo realça suas qualidades e seu talento financeiro hoje! Esteja alerta à tarde para possíveis tumultos profissionais. Mantenha o foco e não se deixe abalar pela concorrência. À noite, apesar dos perrengues, tudo acabará bem com os entes queridos e o amor.
Cor: VIOLETA
Palpite: 13, 32, 50
Inicie o dia aproveitando a energia positiva Mantenha seus hábitos para evitar baixa vitalidade. Evite fofocas à noite. Existe potencial para um novo romance, por isso, mantenha a comunicação aberta!
Cor: VERDE
Palpite: 51, 24, 40
Hoje é dia de alcançar sonhos, agir rápido e ser paciência com imprevistos. Cuidado com oscilações de humor e possíveis limitações financeiras. Noite de reviravoltas astrais que favorecem a paixão! Um antigo crush pode finalmente decolar.
Cor: VERDE
Palpite: 17, 53, 06
