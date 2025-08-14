Veja horóscopo desta quinta-feira (14) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta quinta-feira (14) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Enfrente os desafios de trabalho com paciência e foco total. A saúde precisa de atenção, então cuide-se. À noite, espera um clima promissor para o amor! A conexão com seu par crescerá gradualmente e uma nova paixão pode surgir.

Cor: VERMELHO

Palpite: 52, 34, 09

Quinta-feira cheia de energia positiva está a caminho. Seu talento e brilho pessoal serão realçados, tornando você uma estrela no trabalho. Fique atento e pode haver um extra em dinheiro e até um novo amor na esquina. Cuidado com gastos desnecessários e seja tolerante. Apesar de um leve atrito no início da noite, espere momentos envolventes no lado romântico da vida mais tarde.

Cor: DOURADO

Palpite: 30, 46, 48

Dia de comunicação e responsabilidades. Fique atento às necessidades dos entes queridos e mantenha a calma, mesmo quando o estresse bater à porta. O romance pode passar por turbulências, mas a noite trará harmonia e surpresas agradáveis. Mantenha a paz e aproveite as boas vibrações.

Cor: LARANJA

Palpite: 55, 12, 21

Suas ideias criativas terão destaque no trabalho, mas cuide da sua finança e evite gastos desnecessários. Use sua energia para esclarecer desentendimentos e manter a paz. As relações amorosas podem enfrentar alguns desafios, mas a noite reserva um clima de harmonia e romance.

Cor: GOIABA

Palpite: 37, 48, 55