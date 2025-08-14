Bolsas da Europa operam mistas após ganhos recentes, de olho em dados de crescimento e balanços

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 14/08/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, depois de acumularem ganhos nos dois pregões anteriores, enquanto investidores avaliam dados de crescimento e balanços corporativos.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,25%, a 552,22 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,3% no segundo trimestre ante os três meses anteriores, superando previsão de alta de 0,1%, segundo leitura preliminar. A produção industrial britânica teve desempenho igualmente melhor do que o previsto em junho, com alta de 0,7%.

Também foi confirmado hoje que o PIB da zona do euro teve expansão de 0,1% no segundo trimestre ante o o primeiro. A indústria do bloco, por sua vez, decepcionou com uma queda de 1,3% em junho, maior do que se esperava.

Da temporada de balanços, a mineradora chilena de cobre Antofagasta tinha modesta alta de 0,4% em Londres, embora tenha divulgado fortes resultados semestrais. Segundo o diretor de investimentos da AJ Bell, Russ Mould, a ação da empresa vem acumulando forte alta nos últimos meses, o que justificaria a reação relativamente contida dos investidores.

Já a cervejaria dinamarquesa Carlsberg tombava 6% em Copenhague, após balanço semestral aquém das expectativas.

Às 7h11 (de Brasília), a Bolsa de Paris subia 0,33% e a de Frankfurt avançava 0,44%, enquanto a de Londres caía 0,08%, pressionada por mineradoras como Rio Tinto (-1,7%) e Anglo American (-1%). As de Milão e Madri, por sua vez, tinham respectivas altas de 0,86% e 0,7%, enquanto a de Lisboa recuava 0,08%.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires