Mauá é Município Amigo da Juventude

Mauá foi reconhecida como “Município Amigo da Juventude” durante o 8º Conexidades, em Holambra, e não é para menos. A Prefeitura vem investindo pesado em ações que colocam os jovens no centro da gestão: tem apoio ao primeiro emprego, cursos de capacitação, cultura, lazer, saúde e muito mais. Para deixar o cotidiano dos jovens mais animado, começará no próximos dia 27 a Semana Municipal da Juventude. A programação traz diversas atividades, como batalha de rimas entre MCs da cidade e região, slam (poesia falada), cadastro no ID Jovem (para garantir meia-entrada em ações culturais, esportivas e até em viagens interestaduais), mutirão de empregos, sessão solene na Câmara, e mostra de cinema jovem. Quem ganha com isso é a juventude mauaense.

BASTIDORES

Transparência

A gestão do presidente da Câmara de Mauá, vereador Getúlio Batista

de Andrade Júnior, Juninho Getulio (PT-foto), marcou avanço na transparência do Legislativo. Em dois anos, o índice da Casa no Radar da Transparência Pública saltou de 52,98% (em 2023) para 88,41% em 2025, garantindo o Nível Ouro na avaliação conduzida pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo). “Agora, nosso desafio é chegar ao nível máximo: o Diamante”, afirmou o petista.

Acesso negado

O juiz Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino, da 2ª Vara Cível do Foro de Mauá, negou provimento à ação popular movida pelo deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), que pedia a reabertura do antigo acesso entre as plataformas de ônibus do Terminal Central de Mauá e o calçadão. Segundo o parlamentar, o trajeto atual, que obriga os pedestres a passarem pelo shopping anexo, compromete a mobilidade urbana, a acessibilidade, o patrimônio histórico-cultural e o interesse público. No entanto, o magistrado considerou prematuro concluir pela existência desses prejuízos e indeferiu o pedido.

Moção de repúdio

Em Santo André, o vereador Rodolfo Donetti (Cidadania) apresentou moção de repúdio à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) na Câmara. A iniciativa foi motivada pelo caso de uma munícipe que recebeu conta de água de aproximadamente R$ 14 mil. Após contestação, o valor foi reduzido pela companhia para R$ 7 mil. No entanto, segundo o documento, a consumidora teve negada a possibilidade de quitar a dívida por outros meios que não o parcelamento exclusivo via cartão de crédito. Diante disso, o parlamentar solicitou que a Sabesp ofereça todas as formas de pagamento disponíveis, como boleto bancário e débito automático.<EM>

Inclusão em pauta

O secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado, Marcos da Costa, tem agendas em Mauá e São Bernardo hoje, com objetivo de dialogar com os municípios sobre os recursos relacionados à acessibilidade e inclusão. As visitas visam à promoção de políticas públicas voltadas a 31 mil pessoas com deficiência em Mauá e 62,5 mil em São Bernardo. Nas duas cidades será assinada a participação no programa do PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva).

Amargou

Suplente de vereador de São Caetano, o empresário Marcelo Camargo (União Brasil) voltou sua metralhadora de críticas a Caio Salgado (PL). Disse que o liberal utiliza a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de “curral eleitoral”, xingado-o de “bobão” e de “Don Juan” – personagem famoso por ter uma vida de sedução e libertinagem. Caio, na tribuna, devolveu às ofensas do averiguado por duplo homicídio, o chamando de “Marcelo Amargo, aquele que xingou moradores”.