Os ingressos para o Lollapalooza 2026 poderão ser comprados pelo público geral a partir desta quinta, 14, ao meio-dia. O festival ocorre entre os dias 20 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A venda do Lolla Pass - modalidade de ingresso que dá acesso aos três dias do festival - será feita pelo site da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria física do Shopping Ibirapuera, na capital paulista. Os preços variam entre R$ 792 e R$ 1.863,53.

Os ingressos por dia ainda não foram liberados. Por enquanto, estão disponíveis outras modalidades de ingresso, como o Lolla Comfort Pass by Bradesco (de R$ 1.623,50 a R$ 3.820), que dá acesso a uma área exclusiva do festival com mais conforto, vista privilegiada para o palco principal, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso. Já o Lolla Lounge Pass (de R$ 3.512 a R$ 4.583,53) dá acesso a outra área exclusiva, com open bar, open food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento.

O festival conta ainda com Entrada Social, que garante 45% de desconto no preço dos ingressos em modalidade inteira. Qualquer cliente pode gerar uma doação automática de R$ 20 para as entidades Projetos Guri, Casa do Zezinho e Criança Esperança.

O lineup do festival não foi divulgado e deve ser liberado em conjunto com os ingressos que dão acesso a somente um dia do festival. Em 2025, as atrações do Lollapalooza foram Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.