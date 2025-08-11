Clínica clandestina para dependentes químicos é fechada em Ribeirão Pires

Estabelecimento já havia sido interditado outras vezes e agora, por ordem judicial, o proprietário pode ser preso em caso de reabertura irregular
A Prefeitura de Ribeirão Pires fechou, na última semana, uma clínica para dependentes químicos que funcionava sem autorização no bairro de Ouro Fino. A ação encerra um processo iniciado em 2023 e contou com a participação da fiscalização de posturas e da GCM (Guarda Civil Municipal).
O estabelecimento, alvo de denúncias e fiscalizações anteriores, operava sem a documentação exigida para o funcionamento de serviços de acolhimento e tratamento de dependentes químicos. De acordo com a Prefeitura, o local já havia sido interditado em outras ocasiões, mas retomou as atividades de forma irregular.
O processo judicial contra a clínica teve início em 2023 e, desde então, foi acompanhado por órgãos municipais e pela Justiça. A ação de lacração foi conduzida pela equipe da GCM e contou com apoio da fiscalização de posturas da Prefeitura da Estância.
A decisão judicial prevê que, caso o proprietário volte a descumprir a medida e reabra o espaço sem autorização, seja decretada sua prisão. Segundo a Administração Municipal, a atuação faz parte de um esforço para garantir o cumprimento das normas legais e proteger a saúde e a segurança da população.
