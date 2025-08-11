DGABC
Segunda-Feira, 11 de Agosto de 2025

Ribeirão Pires

Motociclista fura bloqueio, cai e é pego após teste do etilômetro

Neste domingo (10), durante a realização da corrida de rua Choco Run, parte da programação do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, equipes da GCM atuavam em rondas e bloqueios para garantir a segurança de corredores e pedestres

Do Diário do Grande ABC
11/08/2025 | 08:41
FOTO: André Henriques/DGABC/Banco de Dados
FOTO: André Henriques/DGABC/Banco de Dados


 Neste domingo (10), durante a realização da corrida de rua Choco Run, parte da programação do Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, equipes da GCM (Guarda Civil Municipal) atuavam em rondas e bloqueios para garantir a segurança de corredores e pedestres. No momento em que a Equipe Ambiental da GCM realizava bloqueio na Avenida Capitão José Galo, cruzamento com a Avenida Princesa Isabel, um motociclista, sem capacete e em alta velocidade, ignorou a ordem de parada e avançou contra os agentes.

A atitude foi imediatamente comunicada via rede de rádio, e a equipe da ROTAM, que patrulhava próximo ao local, iniciou o acompanhamento.

O condutor tentou fugir, mas perdeu o controle da moto e caiu. Mesmo após a queda, resistiu à abordagem, tentando impedir a revista e ser algemado. Com uso de técnicas de imobilização, a equipe conseguiu realizar o procedimento. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, e a motocicleta não apresentava irregularidades.

O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial, onde a autoridade de plantão solicitou exame de embriaguez junto ao IML. O resultado constatou o crime, levando ao indiciamento por embriaguez ao volante. O homem foi recolhido à carceragem e permanece à disposição da Justiça.

“Nossas equipes atuam de forma integrada e rigorosa para prevenir e coibir atitudes que coloquem vidas em risco, garantindo que todos possam aproveitar as atrações com tranquilidade”, afirmou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Arlei Capoccio.

