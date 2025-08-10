DGABC
Setecidades Titulo No bairro Cooperativa

GCM de São Bernardo recupera moto que foi roubada no início de agosto

Motocicleta foi devolvida ao dono; em julho, a Operação Força Total já havia recuperado outros 110 veículos

Do Diário do Grande ABC
10/08/2025 | 09:46
FOTO: Divulgação/PMSBC
FOTO: Divulgação/PMSBC


 A Romu (Ronda Ostensiva Municipal), especializada da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo recuperou na noite des sexta-feira (8) uma motocicleta furtada em 3 de agosto. O veículo foi localizado na Rua Céu Azul, no bairro Cooperativa.

Durante patrulhamento na região, a Romu foi acionada por um morador que informou que a moto estava parada no prédio deste o começo de agosto e que não pertencia a nenhum morador. Ao consultar os registros, os agentes confirmaram que a moto, uma Bajaj Dominar NS160 branca, era produto de furto.

“Esse é mais um desdobramento da Operação Força Total, reforçando a efetividade do trabalho em conjunto que fazemos com as polícias Militar e Civil. O dono da moto foi identificado e a mesma foi devolvida para ele”, declarou major Arley Topalian, Secretário de Segurança do município.

Balanço

Em julho, a Operação Força Total realizada em conjunto pela GCM e a PM (Polícia Militar) em São Bernardo, registrou 8.104 ocorrências. Entre os destaques do balanço, estão 104 prisões em flagrante e a recuperação de 110 veículos. Além disso, 48 procurados pela Justiça foram capturados ao longo do período, em cumprimento de mandados judiciais. 

Questões como perturbação do sossego e desordem, que impactam diretamente a qualidade de vida da população, lideraram as ocorrências, com 684 registros. No campo da proteção social, foram realizados 186 atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica, além de 13 casos classificados como violência doméstica grave. Também foram averiguadas sete situações de descumprimento de medidas protetivas.

A operação ainda incluiu ações ambientais, com 50 ocorrências envolvendo animais e 23 relacionadas a crimes ambientais. Casos de dano ao patrimônio e vandalismo somaram 5 registros, enquanto 4 episódios de pichação foram identificados e contidos.

