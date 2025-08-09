Roubo de carga em Santo André termina com prisão e mercadorias recuperadas

O motorista foi rendido e levado até a Estrada Cata Preta, onde foi localizado pela Polícia Militar
Um roubo de carga de carnes e derivados, ocorrido na última sexta-feira (8) em Santo André, terminou com dois homens presos, mercadorias recuperadas e o veículo usado no crime apreendido.
O crime aconteceu na Rua Sagres, Vila Luzita, quando quatro homens armados abordaram um caminhão da empresa Aurora. O motorista foi rendido e levado até a Estrada Cata Preta, onde foi localizado pela Polícia Militar.
Minutos depois, o caminhão foi encontrado na Rua dos Eucaliptos, Vila Alto de Santo André, já sendo saqueado. Ao perceber a chegada da PM, parte do grupo fugiu, mas um homem foi preso carregando cerca de 30 quilos de carne e caixas de leite.
O COI (Centro de Operações Integradas) iniciou a busca pelo Fiat Palio branco usado no assalto. Imagens de câmeras de monitoramento identificaram o veículo em um lava-rápido no cruzamento das avenidas Capitão Mário de Toledo e Dom Pedro I. No local, outro suspeito foi abordado e parte da carga encontrada em freezers e caixas vazias.
Os dois homens foram reconhecidos pela vítima e levados ao 6º Distrito Policial. Ambos têm histórico de crimes armados na região da Vila Luzita.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.