Roubo de carga em Santo André termina com prisão e mercadorias recuperadas

Um roubo de carga de carnes e derivados, ocorrido na última sexta-feira (8) em Santo André, terminou com dois homens presos, mercadorias recuperadas e o veículo usado no crime apreendido.



O crime aconteceu na Rua Sagres, Vila Luzita, quando quatro homens armados abordaram um caminhão da empresa Aurora. O motorista foi rendido e levado até a Estrada Cata Preta, onde foi localizado pela Polícia Militar.



Minutos depois, o caminhão foi encontrado na Rua dos Eucaliptos, Vila Alto de Santo André, já sendo saqueado. Ao perceber a chegada da PM, parte do grupo fugiu, mas um homem foi preso carregando cerca de 30 quilos de carne e caixas de leite.



O COI (Centro de Operações Integradas) iniciou a busca pelo Fiat Palio branco usado no assalto. Imagens de câmeras de monitoramento identificaram o veículo em um lava-rápido no cruzamento das avenidas Capitão Mário de Toledo e Dom Pedro I. No local, outro suspeito foi abordado e parte da carga encontrada em freezers e caixas vazias.



Os dois homens foram reconhecidos pela vítima e levados ao 6º Distrito Policial. Ambos têm histórico de crimes armados na região da Vila Luzita.