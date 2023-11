YouTube implementa recurso que interrompe bloqueadores de anúncios

Desde agosto, o YouTube vinha testando uma nova ferramenta que restringia os vídeos da plataforma para pessoas que utilizam um bloqueador de anúncios. Agora, a medida parece estar sendo implementada em massa, mas ainda de forma gradativa, já que alguns usuários ainda não relataram nenhum tipo de restrição.

Quem tiver extensões como o AdBlock Plus ou o uBlock instaladas em seu navegador poderá se deparar com um pop-up ao tentar assistir a um vídeo. A mensagem alerta sobre o uso do bloqueador e oferece duas alternativas para o usuário: permitir anúncios na plataforma ou assinar o YouTube Premium.

Os usuários têm a possibilidade de ignorar o alerta e assistir ao vídeo na primeira vez, mas, caso não escolham nenhuma das opções propostas pela plataforma, não conseguirão mais assistir a nenhum vídeo. A mensagem continuará aparecendo até que a pessoa desative o bloqueador ou assine o serviço premium.

Atualmente com o valor de R$ 24,90 mensais, o Youtube Premium é um serviço que disponibiliza recursos adicionais aos usuários, como assistir a vídeos sem anúncios ou em segundo plano, no celular. Os assinantes também têm acesso ao YouTube Music, que disponibiliza streaming de uma vasta biblioteca de músicas (semelhante a outras plataformas como Spotify, Deezer, etc.).

A medida vem sendo criticada pelo público, que enxerga a situação como uma forma de forçar os usuários a assinarem o YouTube Premium. Mas, para quem gosta da comodidade de assistir vídeos sem anúncios, a versão paga da plataforma é uma ótima opção, que pode ser assinada a partir de uma cobrança recorrente em qualquer cartão cadastrado.

Posicionamento do YouTube sobre bloqueadores de anúncios

Em comunicado oficial, o YouTube afirma que utilizar bloqueadores de anúncio é uma violação dos termos de uso e políticas do Google. O objetivo da plataforma é aumentar o alcance dos anunciantes e atrair mais assinantes para o Premium, buscando assim oferecer serviços melhores.

A plataforma ainda reforça que os usuários que optarem por não ser assinantes não serão privados de assistir aos vídeos. Essa medida se limita aos casos de pessoas que ignorarem os avisos, então quem desligar o bloqueador de anúncios no site poderá continuar usufruindo de seu conteúdo gratuitamente.

Recentemente, o YouTube também fez algumas alterações em seu formato de anúncios, testando comerciais maiores e em menor quantidade. A possibilidade de pular o vídeo após alguns segundos permanece em sua maioria, mas, em alguns casos, é necessário assistir ao anúncio completo para poder conferir o conteúdo desejado.