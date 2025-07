Bairros centenários - 3 Barcelona Fadas, duendes...

FÁBULA URBANA

Fadas e duendes na Vila Barcelona? A explicação vem da universidade, a USCS, que alguns anos atrás – em 2016 - promoveu um trabalho maravilhoso entre os alunos, que contaram a história dos bairros de São Caetano.

O grupo que ficou com a Vila Barcelona “descobriu” fadas e duendes que tomavam café na Padaria Canoa.

Hoje aqueles alunos, formados, tocam a vida profissional e pessoal com a responsabilidade de jovens adultos. Mas jamais esqueceram da noite em que agitaram os corredores da USCS com a sua criatividade.

“Memória” guardou os nomes da equipe: Victor Breslawskij, Tayná Meirelles, Gabriela Vieira, Mayara Álvares, Gustavo Sanches e Nicole Gonzales, com o apoio da cartunista Amanda Tambory.

SETENTA QUADRAS

Dois documentos nos levam à formação centenária da Vila Barcelona, em São Caetano:

1 – O recibo de 1925 de pagamento à Votorantim de prestação de casa e terreno no loteamento que ainda não tinha nome.

2 – O anúncio publicado na capa do Correio Paulistano já com o nome de Vila Barcelona.

Coube à Sociedade Anônima Fábrica Votorantim lotear Vila Barcelona em terras do outrora Banco União de São Paulo.

No início, Vila Barcelona era formada por 70 quadras, posteriormente subdivididas. Mesmo assim, o bairro mantém as características de um espaço planificado, com ruas bem traçadas, entre as quais a Flórida e a Alegre, que hoje liga diretamente São Caetano a Santo André.

Depois da emancipação da cidade, Vila Barcelona passou a se desenvolver, recebendo os primeiros melhoramentos públicos, entre os quais o grupo escolar, inaugurado em 1951.

Entre os personagens históricos de Vila Barcelona, um menino que brincava descalço pelas ruas do bairro, com outros colegas. Seu nome: Luiz Pereira. O zagueiro craque Luiz Chevrolet, que sempre aparece nas seleções da SE Palmeiras de todos os tempos e em muitas seleções brasileiras.

EM VÍDEO – No Face Book da Memória e nas plataformas do Diário a versão animada da história da centenária Vila Barcelona, criação do artista gráfico Paulo César Nunes, o Paulinho.

Após a Semana São Caetano, ‘Memória’ retornará com a série dos bairros centenários do Grande ABC. Os próximos a serem focalizados: Vila Conceição, em Diadema; Capuava, entre Mauá e Santo André; Vila Nova Suíça, em Ribeirão Pires; e Pedreira, em Rio Grande da Serra.

Crédito do recibo 1 - Acervo: Felício Ricci

DOCUMENTO. Recibo de pagamento da prestação de terreno e casa na Vila Barcelona: junho de 1925

Crédito do anúncio 2 – Fonte: Correio Paulistano

ANÚNCIO. Vila Barcelona, em São Caetano, loteada ao mesmo tempo que o bairro do Brooklin Paulista, em São Paulo

Crédito da foto 3 – Projeto Memória

ESCOLA. Turma do Grupo Escolar de Vila Barcelona na década de 1950

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

Neste sábado, avós e bisavós têm o seu dia. Na comparação entre o passado e o presente, a grande verdade é que o amor e o carinho por eles é o mesmo.

Mas há diferenças dos anos 50 e 60 para cá. Moradia, alimentação tipicamente caseira, eletrodomésticos reduzidos não impediam a diversão dos netos na casa dos avós.

Os brinquedos eram mais simples. Carregava-se terra em caminhões de madeira. Subia-se em árvores para colher jabuticabas, goiabas, mangas.

À tarde, vovó ligava o velho rádio às 18h para a benção do padre Donizete. Em seguida o jantar e o bate-papo com os vizinhos na calçada, rolando um pique entre as crianças.

Nos dias de hoje os avós e bisavós tornaram-se indispensáveis na criação e educação dos netos e bisnetos suprindo a ausência dos pais que trabalham fora de casa.

De qualquer forma, falar dos avós e bisavós é sempre gratificante ontem, hoje e sempre

Um viva a eles, sem nos esquecer de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus.

Produção, apresentação e texto de abertura: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

A edição desta semana vai apresentar gravações com duas legendas da música popular francesa do século XX, Edith Piaf e Charles Trenet.

Edith Piaf, cantora, compositora e atriz.

Charles Trenet, cantor e compositor de belas páginas da grande canção francesa.

Produção e apresentação: Ronaldo Benvenga. No ar nesta sexta-feira a partir das 12h, com reapresentação segunda-feira no mesmo horário.

No ar pelas ondas da Rádio 365 News (online): www.radio365.com.br/radio-365-news/

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 25 de julho de 1975 – Edição 2807

DESTAQUE – Santo André incluído no teste 248 da Loteria Esportiva.

O EC Santo André liderava o Grupo B da ‘Primeirona’ e iria participar pela primeira vez do concurso esportivo da Caixa Econômica Federal, em 10 de agosto (de 1975) frente à Pirassununguense.

INDÚSTRIA – Glasurit, de São Bernardo, estava instalando uma filial em Jaboatão (Pernambuco).

SÃO CAETANO – A cidade realizava sessão solene na Câmara Municipal comemorativa à sua história oficial.

EM 25 DE JULHO DE...

1905 – Campos Sales, em campanha à Presidência da República, chegava a São Paulo.

Viajou de Caxambu (MG) a Cruzeiro (SP) em trem especial da EF Minas e Rio.

Tomando o “Rápido” do Rio de Janeiro, o candidato a candidato rumou a São Paulo parando na maioria das estações, sempre recebido com bandeiras e bandas de música.

Cachoeira, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Jacareí, Guararema, Mogi das Cruzes.

Um landau o apanhou na Estação do Brás, tomando rumo de sua casa, na Rua Verona, depois de passar pela Várzea do Carmo, Rua João Alfredo, Largo do Tesouro e Rua Quinze de Novembro. Que festa!

1955 – Quimbrasil estava se instalando com duas fábricas na região, em São Caetano e Utinga.

Três menores fugiam da cadeia do Fórum de Santo André, onde estavam detidos sob suspeita de roubos e assaltos.

HOJE

Dia do Motorista

Dia do Taxista

Dia do Escritor

Dia do Trabalhador Rural.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Águas de São Pedro, elevado a município em 1949, quando se separa de São Pedro.

Hoje também é o aniversário, entre outras cidades, de Jaraguá do Sul (SC), Adrianópolis e Alto Piquiri (PR), Davinópolis (MA), Goiás (GO), Pimenteiras (PI) e São Leopoldo (RS).

São Cristóvão

25 de julho

Cristóvão significa “Aquele que carrega Cristo” ou “porta-Cristo”. É o Padroeiro dos Motoristas e, por extensão, dos Viajantes. Viveu provavelmente na Síria e sofreu o martírio no século III. Seu culto remonta ao século V.

Ilustração – Anúncio do Encerado Locomotiva nos jornais de 1955