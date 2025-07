Marcelo Oliveira se reúne com ministro da Saúde após anúncio do Novo PAC

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), durante nova agenda em Brasília, se reuniu nesta quinta-feira (24) com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), para discutir os investimentos destinados ao município por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções 2025. O encontro foi o primeiro após o anúncio dos recursos, feito na última sexta-feira (18) e, segundo a Prefeitura, marcou um novo momento para a saúde pública da cidade.

Durante a reunião, foram celebradas conquistas relevantes para o município, resultado direto da articulação da gestão municipal com o governo federal. Entre os destaques está a implementação da telessaúde na rede municipal. A medida vai permitir a realização de teleatendimentos e facilitar o acesso da população a especialistas.

“O enfermeiro pode tirar uma foto da lesão de pele, por exemplo, e enviar pela internet diretamente ao dermatologista. É mais agilidade, mais cuidado e menos espera”, explicou Alexandre Padilha.

Além dos kits digitais, Mauá será contemplada com equipamentos de apoio diagnóstico remoto e combos de equipamentos para qualificar os atendimentos de rotina e emergenciais nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Outro avanço importante anunciado foi a renovação da frota do SAMU, com a chegada de quatro novas ambulâncias — duas de suporte avançado e duas de suporte básico. Somadas às três viaturas recebidas em dezembro de 2024, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra agora contam com sete ambulâncias novas, o que representa mais agilidade no atendimento às urgências na região.

“É uma alegria muito grande ver tudo isso chegando para Mauá. O presidente Lula, o ministro Padilha e toda nossa equipe estão juntos nesse esforço. A saúde da nossa cidade está melhorando a cada dia”, afirmou Marcelo Oliveira.

Além dos novos equipamentos, o prefeito relembrou que Mauá também será beneficiada com obras estruturantes previstas no Novo PAC, como a construção da Policlínica da Vila Assis Brasil, nova unidade do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e uma nova UBS no Jardim Elizabeth.

