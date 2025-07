Eduardo Leite afirma que governo Gilvan tem início positivo

Três vezes vereador e ex-prefeiturável em Santo André, Eduardo Leite (PSB) avalia como positivos os seis primeiros meses do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) no comando da cidade. O pessebista também reafirmou o nome do ex-governador e ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), como futuro candidato ao governo paulista no próximo ano e admitiu tratativas para assumir um papel na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, já mirando a pavimentação de seu nome para a eleição de 2026.

Quarto mais votado na corrida para prefeito em 2024, Eduardo Leite assegurou que a disputa eleitoral ficou no retrovisor e ressaltou que torce pelo sucesso de Gilvan no Paço. Enquanto isso, o foco do ex-parlamentar é fortalecer o PSB, desde que assumiu a presidência do diretório municipal em março. Também está no horizonte definir qual será o posicionamento da legenda perante a gestão tucana, embora o único vereador pessebista das 27 cadeiras do Legislativo local, Marcos da Farmácia, esteja incluso na base governista.

“Penso que Gilvan, ao longo desses seis meses, teve algumas ações que achei bastante importantes e positivas. Uma delas é junto aos demais prefeitos da região com a reativação e o fortalecimento do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, e essa busca de parcerias além de maior participação do governo do Estado de São Paulo na solução dos nossos problemas”, ponderou o presidente do PSB andreense.

O primeiro semestre de Eduardo Leite também foi marcado pela passagem como secretário de Gabinete Central na gestão do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), cargo que ocupou por aproximadamente três meses.

Apesar das diferenças ideológicas entre ambos, com o andreense tendo uma visão progressista diante de um governo considerado conservador e mais alinhado com o campo da direita, o ex-vereador classificou a experiência como importante quanto ao aprendizado de novas políticas públicas.

Agora resta saber se o novo caminho do ex-vereador será uma ponte aérea para Brasília, mais precisamente, junto ao ministro Márcio França. “Assim que tiver tudo certo (a minha ida), eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Mas por enquanto, até que dê tudo certo, prefiro não entrar em mais detalhes”, despistou.

O certo, porém, é a missão de fortalecer a linha de frente de Márcio França na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes no próximo ano, segundo Eduardo Leite, seja ele próprio candidato a deputado federal ou a deputado estadual, algo a definir.

De acordo com o ex-prefeiturável, o planejamento do PSB não será alterado pela decisão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que está entre renovar o mandato e o enfrentamento à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto.

“Trabalhamos com a permanência do (Geraldo) Alckmin (PSB) como vice-presidente da República (para a eleição de outubro de 2026) e do Márcio França como o nosso candidato ao governo de São Paulo. O consideramos o candidato mais adequado para esse momento que nós estamos vivendo no Estado”, disse Eduardo Leite, que enxerga 2026 como uma ponte para definir o passo seguinte em Santo André para 2028.

