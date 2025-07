Filha de Yuri Lima e IZA aparece engatinhando em vídeo

Yuri Lima encantou os seguidores nesta quinta-feira (24) ao mostrar um momento especial com sua filha Nala. Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, o jogador compartilhou as primeiras tentativas da pequena de engatinhar, registradas em um corredor da casa da família.

Assista ao vídeo aqui!

A menina, fruto do relacionamento com a cantora IZA, de 34 anos, nasceu em outubro do ano passado, período em que os dois estavam separados. O casal reatou o namoro no início de 2025 e, desde então, vem dividindo nas redes registros da nova fase como pais.



Na gravação, Yuri, de 30 anos, aparece acompanhando os primeiros movimentos da filha, enquanto ela tenta se deslocar sozinha pelo chão. A mãe não aparece no vídeo.



Desde o nascimento de Nala, o jogador decidiu encerrar a carreira nos gramados — ele atuava pelo Mirassol antes da aposentadoria.