Brasil domina Alemanha e garante vaga nas semifinais da Liga das Nações

De forma arrasadora, a Seleção Brasileira Feminina de vôlei bateu a Alemanha, por 3 sets a 0, e garantiu vaga nas semifinais da VLN (Liga das Nações de Vôlei), na tarde desta quinta-feira (24), com parciais de 25/19, 26/24 e 25/14. Agora, o Brasil inicia a preparação para encarar o Japão na próxima fase, em busca de uma vaga na decisão e do título inédito.

Gabi e Rosamaría foram os destaques do jogo, consistentes no ataque e no bloqueio durante todos os três sets. A Seleção Brasileira venceu o primeiro set com duas arrancadas. Abriu 5 a 2 logo no começo, mas observou a Alemanha igualar o marcador logo em seguida. Na reta final, o nível brasileiro aumentou, abrindo 21 a 16.

Já no segundo set, o resultado foi do Brasil graças aos erros alemães. A parcial foi mais equilibrada do que a primeira, com o ataque brasileiro sofrendo para marcar pontos. Porém, o time comandado por José Roberto Guimarães voltou melhor para o set final e não deu chances para a Alemanha, que seguiu com erros.

A Seleção Brasileira faz uma campanha quase impecável, com apenas uma derrota. A partida da semifinal acontece no próximo sábado (26), às 15h (de Brasília), em Lodz, na Polônia.

As brasileiras já enfrentaram o Japão nesta edição do torneio, na última rodada da primeira fase. O resultado também foi positivo: 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/18 e 25/20.

